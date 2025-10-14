- Home
100 ವರ್ಷ ಬಳಿಕ ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಬುಧ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಸಂಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಶುಭ ದಿನ ಪ್ರಾರಂಭ, ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು
diwali 2025 mangal and budh conjunction these zodiac sign lucky ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳು ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬುಧ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ
ಈ ವರ್ಷ ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಅನೇಕ ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶುಭ ಮತ್ತು ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ದಾತ ಬುಧ ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಮೈತ್ರಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಹೊಳೆಯಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಧನು
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಬುಧನ ಸಂಯೋಗವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ 11 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವು ಮಹತ್ತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಮೊಮ್ಮಗ ಅಥವಾ ಮಗನನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೊಸ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು, ಇದು ಬಡ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲಾಟರಿಯಿಂದ ಸಹ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಬುಧನ ಸಂಯೋಗವು ಅನುಕೂಲಕರವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಮತ್ತು ಮಾತಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವಿವಾದವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವೃತ್ತಿಪರರು ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಬುಧನ ಸಂಯೋಗವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಚಾರ ಜಾತಕದ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ವಾಹನ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವಿವಾದವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಆನಂದಿಸಬಹುದು.