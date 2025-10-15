- Home
- 500 ವರ್ಷ ಬಳಿಕ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ವೈಭವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ, 3 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಹೆಚ್ಚಳ
chandra shukra vaibhav lakshmi rajayoga zodiac signs get lucky on diwali 2025 ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷದ ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ
ವೈದಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವರ್ಷದ ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಅನೇಕ ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 5೦೦ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ವರ್ಷದ ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ವೈಭವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರು ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ವೈಭವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ರಾಜಯೋಗದ ರಚನೆಯಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅದೃಷ್ಟವು ಬೆಳಗಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೈಭವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ವಿವಾಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಅವಕಾಶವೂ ಸಿಗಬಹುದು. ಅವರು ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ವಿವಾಹ ಜೀವನವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬರಬಹುದು.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೈಭವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗವು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ರಾಜಯೋಗವು ಜಾತಕದ ಅದೃಷ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಬಡ್ತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳೂ ಇರಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಕುಂಭ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೈಭವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಜಯೋಗವು ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಲಾಟರಿ ಮತ್ತು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಲಾಭದಾಯಕ ಯೋಗಗಳಿವೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದ ಅಥವಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಅದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.