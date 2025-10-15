today october 15th horoscope lucky zodiac signs kannada 2025 ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ
ಮೇಷ: ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ನೀವು ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ನೀವು ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಗಂಟಲಿನ ಸೋಂಕು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.
ವೃಷಭ: ಕುಟುಂಬವು ವಿನೋದ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿ. ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಬಹುದು.
ಮಿಥುನ: ಯಾರನ್ನೂ ಟೀಕಿಸಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಖಂಡಿಸಬೇಡಿ. ಅಹಿತಕರ ಅಥವಾ ಅಶುಭ ಸುದ್ದಿಗಳಿಂದ ಯಾರೂ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಬಾರದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಸಿಹಿಯಾಗಿರಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಮನರಂಜನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಖರ್ಚು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಹದಗೆಡಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಿವಾದದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ತಿನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ಸಿಂಹ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತರ ಜನರ ಟೀಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರಾಗಬೇಡಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವಿರಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ: ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ನೀವು ಕಳಂಕಿತರಾಗಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲವೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ತುಲಾ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹತಾಶೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬಹುದು. ಅತಿಯಾದ ಹಳಸಿದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಹುರಿದ ಆಹಾರವು ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಉದ್ಭವಿಸಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಮತ್ತು ಕೋಪವನ್ನು ಸಹ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ಇಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲವು ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಇರಬಹುದು. ಇಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗಾಯ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.
ಧನು : ಇತರರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ನೀವು ಕಿರಿಕಿರಿಗೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಮಕರ: ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸುವುದು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದಿರಲಿ. ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಒತ್ತಡವಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸರದಿಂದಾಗಿ ಅಲರ್ಜಿಗಳು ಅಥವಾ ಸೋಂಕುಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.
ಕುಂಭ: ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಸಹೋದರಿಯರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹದಗೆಡಬಹುದು. ನೀವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಾತು ಮತ್ತು ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವು ಹದಗೆಡಬಹುದು. ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಮೀನ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಯಶಸ್ವಿ ಸಮಯ. ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಸಂಗಾತಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡವಿರಬಹುದು. ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಬೇಡಿ.