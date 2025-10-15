ಈ ರಾಶಿಯವರು ಶುಭ, ಮನೆಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಅವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ
lucky zodiac signs everything they touch shines ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ತಾವು ಮುಟ್ಟುವ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಸ್ವಭಾವತಃ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳು. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯವು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ, ರಾಹು-ಕೇತುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಅದು ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿರಲಿ, ಕೆಲಸವಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ವಿವಾಹವಾಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಗತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ ಅವರ ದೃಢನಿಶ್ಚಯದ ಮನೋಭಾವ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಅದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಗಣೇಶನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಸೂರ್ಯನ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು. 2025 ರಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಕಾರಣ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧಿಸುವುದರಿಂದ, ಅವರನ್ನು ರಾಶಿಚಕ್ರದ ರಾಜ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯು ಗುರುವಿನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವು ಒಂದಾಗುತ್ತವೆ. ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣ, ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅತಿಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅವರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಅದು ಬೇಗನೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ನೇಹವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಗುರು-ಶುಕ್ರನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಗುರುವಿನ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಶಿಯಾಗಿರುವ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಕಲೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಅಥವಾ ಸೃಜನಶೀಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸ್ಥಿರವಾದ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸಹಜ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತರರಿಂದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಅವರ ಸುತ್ತಲೂ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ.