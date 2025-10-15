ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವ 3 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು
astrology special birthdays known for kindness and patience ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು, ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಮತ್ತು ನಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಬದುಕುತ್ತವೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನು ಆಳುತ್ತಾನೆ. ಬುಧನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣಾ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಜಗಳಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು, ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಸ್ಥಾನವು ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಇಡುತ್ತದೆ. ಅವರ ಶತ್ರುಗಳು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ, ಅವರು ಏಕೆ ಈ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೋಪವನ್ನು ಅನುಭವವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸೌಮ್ಯವಾದ ನಗು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪರಿಹಾರ: ಬುಧವಾರ, ಗಣಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಮತ್ತು "ಓಂ ಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ" ಎಂದು ಜಪಿಸುತ್ತಾರೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯನ್ನು ಆಳುವ ಶುಕ್ರನು ನ್ಯಾಯ, ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಗೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಇಂದು, ಸೂರ್ಯನು ತುಲಾ ರಾಶಿಯನ್ನು ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅವರ ಕ್ಷಮಿಸುವ ಸ್ವಭಾವವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಗುನಗುತ್ತಾ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ಅವರ ಶುಕ್ರ ಆಳ್ವಿಕೆಯು ಅವರ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸಹ ಮೋಡಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪರಿಹಾರ: ಶುಕ್ರವಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಬಿಳಿ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು "ಓಂ ಸುಕ್ರಾಯ ನಮಃ" ಎಂದು ಜಪಿಸಿ .
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸುವ ಗುರು, ಕರುಣೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಬಾಲಿಶವೆಂದು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಸ್ಥಾನವು ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. "ಯಾರೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಕೋಪವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ನಗು ಅವರ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಜೀವನ ಪಾಠವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಹಾರ: ಗುರುವಾರ ಗುರುವಿಗೆ ಹಳದಿ ಹಾರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ "ಓಂ ಕುರವೇ ನಮಃ" ಎಂದು ಜಪಿಸಿ.