ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11 ರಂದು ಅಪರೂಪದ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಹೊಳೆ.. ರಾಜರ ಜೀವನ
ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಶನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹವು ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸಿದರೂ, ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಶನಿಯು ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾನೆ. ಇಡೀ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಕ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಶನಿಯು ಗುರುವಿನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಜೂನ್ 2027 ರವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಅದು ಮಂಗಳನ ರಾಶಿಯಾದ ಮೇಷ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಚಲನೆಯಿಂದಾಗಿ, ಶನಿಗೆ ಇತರ ಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮುಂಬರುವ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11 ರಂದು, ಶನಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯುತಿ ಯೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಫಲ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತಿ ಯೋಗದ ಕಾರಣ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಕಷ್ಟಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತವೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ
ಮಿತ್ರ ಗ್ರಹವಾದ ಶುಕ್ರನ ಮೇಲೆ ಶನಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀಳುವುದರಿಂದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಪ್ರಭಾವ
ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಶುಕ್ರನ ವಿರುದ್ಧದ ವಿರೋಧವು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಎದುರಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಚಿಂತೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಚಿಂತೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಡುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.