ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರನ್ನು ಯಾರೂ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ.. ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ?
people born on these dates are often disliked according to numerology ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ತಿಂಗಳು, ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯವು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ
ಕೆಲವು ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಠಿಣ ಸ್ವಭಾವ, ಸ್ವಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಇತರರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುವ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗದಿರಬಹುದು. ಯಾವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ.. ಮತ್ತು ಯಾವ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 7, 16 ಮತ್ತು 25 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 7. ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಜುಲೈ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ 7, 16 ಮತ್ತು 25 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರ ಮೇಲೆ ಕೇತುವಿನ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಇತರರು ತಾವು ಹತ್ತಿರವಾಗಲು ಯೋಗ್ಯರಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಯಾರೂ ಅವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರೂ ಅವರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
8, 17 ಮತ್ತು 26 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 8, 17 ಮತ್ತು 26 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಶಿಸ್ತು, ಕಠಿಣತೆ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇತರರು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗದಿರಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಲವಾದ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು. ಅವರ ನಿಖರ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇತರರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗದಿರಬಹುದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅವರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದು ಕಷ್ಟ.
ಕಾರಣ ಅವರ ಸ್ವಭಾವ..
ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏಕತಾನತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇತರರ ಭಾವನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಒಂಟಿಯಾಗಿರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಆಳವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಂಬಿದ್ದು ಸರಿ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹತ್ತಿರವಾಗಲು ಬಹಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ವಭಾವವು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೂ, ಹಲವರಿಗೆ ಇದು ಅನಾನುಕೂಲವೆನಿಸುತ್ತದೆ.