ಈ ರಾಶಿಗೆ 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧನಿಂದ ಹಣದ ಹೊಳೆ
golden time for these zodiac signs After 48 hours 2 ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ಚಲನೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ದಿನ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ತಮ್ಮ ಚಲನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ.
- FB
- TW
- Linkdin
ಶುಕ್ರ- ಬುಧ
ಶುಕ್ರ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಬುಧ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಸುವರ್ಣ ಅವಧಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಈ ಸಮಯವು ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಶುಭ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರೀಕರಣದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಲಾಭ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಳೆಯ ಬಾಕಿ ಇರುವ ವಿಷಯಗಳು ಸಹ ಕ್ರಮೇಣ ಪರಿಹರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ಮೇಷ
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಬೆಂಬಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸಮಯವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹಣದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಧನು
ಅಧ್ಯಯನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಲಾಭಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತಮ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಅಥವಾ ಗೆಲುವು ಸಿಗಬಹುದು. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಹ ಬರಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.