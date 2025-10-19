Indian train viral video: ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಘಟನೆ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಇದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಿಂದು ಬಿಸಾಡುವ ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಥ್ರೋ ಡಬ್ಬಿಯನ್ನ ತೊಳೆದು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಈರೋಡ್ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರದ ಜೋಗಬಾನಿ ನಡುವೆ ಚಲಿಸುವ ಅಮೃತ್ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ 16601 ರಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಘಟನೆ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಈ ಪೇಪರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತೊಳೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿಯ ಅಡುಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಿಂದು ಎಸೆದ ಪೇಪರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೊಳೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡುವುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಅದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ್ ನಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬಂದ ನೀರನ್ನು ಬಾಕ್ಸ್ ತೊಳೆಯಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.
ಉದ್ಯೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಉದ್ಯೋಗಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾದ. ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಡಬ್ಬಿ ತೊಳೆದು ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಲು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ತಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅಮೃತ್ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ಯಾಂಟ್ರಿ ಕಾರ್ ಇದ್ದರೂ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕೋಚ್ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಏಕೆ ತೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೀ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಆತ ಸ್ಪಷ್ಟ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪ್ಯಾಂಟ್ರಿ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತೊಳೆದರೆ, ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯದಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶೇರ್ ಆಗಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಇದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರು ಇದನ್ನು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹಗರಣ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಳಸಿ ಬಿಸಾಡಬಹುದಾದ ಡಬ್ಬಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳಕು, ಹುಳುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ
ಈ ಈರೋಡ್-ಜೋಗ್ಬಾನಿ ಅಮೃತ್ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಈರೋಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಬಿಹಾರದ ಜೋಗ್ಬಾನಿಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಇದು 3,100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೈಲು ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ರೈಲು ಅಡುಗೆ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಬಿಸಾಡಬಹುದಾದ ಪ್ಲೇಟನ್ನ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಸಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಬಡಿಸುವಾಗ, ಕೆಲವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಈ ಘಟನೆಯು ಭಾರತೀಯ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿನ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮಾನದಂಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
