ಬಲ ಅಥವಾ ಎಡ ಯಾವ ಸೊಂಡಿಲು ಇರುವ ಗಣೇಶನ ಪ್ರತಿಮೆಯು ಮನೆಗೆ ಶುಭ
ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊಂಡಿಲು ಇರುವ ಗಣೇಶನ ಪ್ರತಿಮೆಯು ಮನೆಗೆ ಶುಭ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊಂಡಿಲು ಇರುವ ಗಣೇಶನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ನಿಯಮಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.
ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಎಂದರೆ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವವನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರೂ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರೂ, ಮೊದಲ ಪೂಜೆಯನ್ನು ವಿಘ್ನೇಶನಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹವು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೊಂಡಿಲನ್ನು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಓರೆಯಾಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅವನ ಸೊಂಡಿಲು ಎಡಕ್ಕೆ ಬಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ, ಅದು ಬಲಕ್ಕೆ ಬಾಗಿರುತ್ತದೆ . ಸೊಂಡಿಲು ಬಲಕ್ಕೆ ಬಾಗಿ ಇರುವ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು 'ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕುಡು' ಮತ್ತು 'ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊಂಡಿಲು ಇರುವ ವಿಗ್ರಹ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊಂಡಿಲು ಇರುವ ವಿಗ್ರಹವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸೊಂಡಿಲು ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಾಗಿ ಇರುವ ವಿಗ್ರಹವು ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪೂಜಿಸುವಾಗ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಹ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಾಗಿ ಸೊಂಡಿಲು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ಪತ್ನಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳಾದ ಸಿದ್ಧಿ ಗಣಪತಿಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸೊಂಡಿಲು ಮೋಕ್ಷ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸೊಂಡಿಲು ಲೌಕಿಕ ಸುಖಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊಂಡಿಲು ಹೊಂದಿರುವ ಗಣಪತಿಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವಾಗ, ವಿಶೇಷ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊಂಡಿಲು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಇಡಬಹುದು. ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಬಹುದು. ಅವು ಶಾಂತಿಯುತ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಕರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಯಮಿತ ಪೂಜೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸೊಂಡಿಲು ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಾಗಿ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಪೂಜಿಸುವಾಗ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಸೊಂಡಿಲು ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯ ಸೊಂಡಿಲು ಎಡಕ್ಕೆ ಓರೆಯಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು 'ಎಡಮುಖದ ವಿಗ್ರಹ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಅಪಾರ ಚಂದ್ರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಬಯಸುವವರು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊಂಡಿಲು ಇರುವ ಒಂದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.