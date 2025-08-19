ಈ ಆರು ರಾಶಿಯವರು ಸೋಮಾರಿಗಳು. ಆದರೆ ಅವರು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಹಣವೇ ಹಣ!
ಯಾವುದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವು ಉತ್ತಮ ಶುಭ ಯೋಗವೆಂದು ವಿವರಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳು 18, 19 ಮತ್ತು 20 ರಂದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಲಿವೆ.
ಈ ಗ್ರಹಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ತುಲಾ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ತಾವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಥವಾ ಶ್ರಮದಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಿಕೊಂಡಷ್ಟೂ ಉತ್ತಮ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ:
ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನು ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸಿರುವುದು ಅಪರೂಪದ ಅದೃಷ್ಟ. ಈ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳು, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ:
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಷೇರುಗಳು ಲಾಭದ ಜೊತೆಗೆ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮುಟ್ಟಿದ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ:
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದವರಿಗೆ ಲಾಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದವರಿಗೆ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಷೇರುಗಳು, ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಆದಾಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಬರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ:
ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ, ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಹಣವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಅವರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಆನುವಂಶಿಕತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ:
ಅದೃಷ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಿದೇಶಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ವಿವಾಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಸಂಪತ್ತು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರಿ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ತುಂಬಾ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ:
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೀರಿ. ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಜನನದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದಕ್ಷತೆಗೆ ಮನ್ನಣೆಯಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.