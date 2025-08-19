ಮಂಗಳ ದೋಷ ಇರೋರು ಲೂಸರ್ ಅಲ್ಲ, ಪವರ್ಫುಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್!
ಮಂಗಳ ದೋಷದ ಭಯ ಬಿಟ್ಟು, ಅದು ಹೇಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ, ಅಧಿಕಾರ, ಪ್ರಭಾವ ತರತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮಂಗಳ ದೋಷ ಇರೋರಿಗೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಚೇಂಜಸ್, ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಲೇಖನ ಹೇಳುತ್ತೆ.
ಲೈಫಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ!
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ (ಕುಜ) ತುಂಬಾ ಪವರ್ಫುಲ್ ಗ್ರಹ. ಜನ “ಮಂಗಳ ದೋಷ” ಅಂದ್ರೆ ಭಯ ಪಡ್ತಾರೆ. ಮದುವೆ ಆಗಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಲೈಫ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ಳೋದು ಕಾಮನ್. ಆದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮಂಗಳ ದೋಷ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ ಆಗಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು ಸೂಪರ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್, ಲಕ್ಕಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ.
ಮಂಗಳ ದೋಷದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ!
ಮಂಗಳ ಶಕ್ತಿ, ಧೈರ್ಯ, ಹೋರಾಟ, ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡೋ ಗ್ರಹ. ಹುಟ್ಟಿದ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ (1, 4, 7, 8, 12) ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ “ಮಂಗಳ ದೋಷ” ಅಂತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ದೋಷ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು, ಲೈಫನ್ನ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುತ್ತೆ.
ಸೂಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ!
- ಮಂಗಳ ದೋಷ ಇರೋರಿಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸಿಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆಗಾಗ್ ಅದಕ್ಕೆ ರಿವರ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ.
- ಮಂಗಳ ದೋಷ ಇರೋರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಧೈರ್ಯ, ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸಿಗೋದು ಕಾಮನ್.
- ಲೈಫಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಬಂದ್ರೂ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಿನ್ ಆಗೋಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
- ತುಂಬಾ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಲೈಫ್ ಪವರ್, ಪ್ರಭಾವ, ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ.
ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ!
- ಮಂಗಳ ಯೋಧ ಗ್ರಹ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಆರ್ಮಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪವರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ.
- “ಜಿಲ್ಲೆಗೇ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ” ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಪೊಸಿಷನ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಸಿಗುತ್ತೆ.
- ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ರಿಲೇಷನ್ಸ್, ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳೋ ಮಾತಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ.
- ಮಂಗಳ ದೋಷ ಇರೋರಿಗೆ ಲೀಡಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಸಿಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ.
ಅತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಪವರ್!
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಇದೆ - “ಅತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ” ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ ಪ್ರಭಾವ, ಗೌರವ, ಹೈ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ದುಡ್ಡು ಬರೋದು, ಬಿಸಿನೆಸ್ ಗ್ರೋತ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲವೂ ಅವರ ಪಾಲಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅತ್ತೆ ಮನೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ತರಹ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಂಗಳ ದೋಷದ ಶುಭ ಫಲಗಳು!
ಮಂಗಳ ದೋಷ ಇರೋರಿಗೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಕೆಲವು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಗಳು
- ಸೂಪರ್ ಧೈರ್ಯ - ಯಾವುದೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ.
- ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ - ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್.
- ಅಧಿಕಾರ - ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ಸೊಸೈಟಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ.
- ದುಡ್ಡು ಬರೋದು - ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಇರೋ ಕಡೆಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ.
- ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗ್ರೋತ್ - ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಲಕ್ಕಿನಿಂದ ಲೈಫ್ ಉತ್ತಮ ಆಗುತ್ತೆ.
ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮಂಗಳ!
- ಮಂಗಳ ದೋಷದ ಭಯ ಇದ್ರೂ, ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ.
- ಮಂಗಳವಾರ ಆಂಜನೇಯ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ.
- ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ದುರ್ಗೆ ದೇವಿ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದು.
- ಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಲು, ಬಿಲ್ವ ಅರ್ಪಿಸೋದು ಒಳ್ಳೇದು.
- ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ದೋಷ ಇರೋರನ್ನೇ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ರಾಶಿ ರಾಶಿಗೆ ಬರೋ ಲಕ್!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಂಗಳ ದೋಷ ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ರಾಶಿ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮಂಗಳ ದೋಷ ಹೇಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಪವರ್, ಪ್ರಭಾವ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ.
ಮೇಷ (Aries)
ಮಂಗಳ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಪತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದೋಷ ಇದ್ರೂ ಧೈರ್ಯ, ಲೀಡಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಅಥವಾ ಹೈ ಪೊಸಿಷನ್ ಪಡೆಯೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಗೇ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ತರ ನಿಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ.
ವೃಷಭ (Taurus)
ಇವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ದೋಷ ಇದ್ರೆ, ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಲಕ್ಕಿನಿಂದ ಮನೆ, ಜಮೀನು, ವೆಹಿಕಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಮಿಥುನ (Gemini)
ಮಂಗಳ ದೋಷ ಇದ್ರೆ, ಬಿಸಿನೆಸ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಮಂತ್ರಿ ತರಹ ಪ್ರಭಾವ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತೇ ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್.
ಕರ್ಕಾಟಕ (Cancer)
ಮಂಗಳ ದೋಷ ಇದ್ರೂ, ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅತ್ತೆ ಮನೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ರಿಲೇಷನ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಗೌರವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ವರ್ಕ್ ಮೂಲಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪವರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಸಿಂಹ (Leo)
ಸೂರ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಇರೋ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ, ಮಂಗಳ ದೋಷ ಇದ್ರೆ ಅದು ಪವರ್ ಡಬಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮದುವೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್. ಅತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ತರಹ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಕನ್ಯಾ (Virgo)
ಮಂಗಳ ದೋಷ ಇದ್ರೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ವರ್ಕ್ನಿಂದ ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಗೌರವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ತುಲಾ (Libra)
ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಮಂಗಳ ದೋಷ ಇದ್ರೆ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ನಿಂದ ಪವರ್, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. “ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್” ತರಹ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ (Scorpio)
ಮಂಗಳ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಪತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದೋಷ ಇದ್ರೂ, ಅದು ಧೈರ್ಯ, ವಿನ್, ಪ್ರಭಾವ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮದುವೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೈ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಡೆಯೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ.
ಧನುಸ್ಸು (Sagittarius)
ಧನುಸ್ಸು ರಾಶಿಗೆ ಮಂಗಳ ದೋಷ ಇದ್ರೆ, ಅದು ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಎಜುಕೇಷನ್, ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಲಕ್ಕಿನಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವದ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಮಕರ (Capricorn)
ಮಂಗಳ ದೋಷ ಇದ್ರೂ, ಲೈಫಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಪಾತ್ ತೆರೆಯುತ್ತೆ. ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಪವರ್, ಸ್ಯಾಲರಿ ಹೈಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಕುಂಭ (Aquarius)
ಮಂಗಳ ದೋಷ ಇದ್ರೆ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ನಿಂದ ಫಾರಿನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊಸೈಟಿಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ತರಹ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋತೀರ.
ಮೀನ (Pisces)
ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಮಂಗಳ ದೋಷ ಇದ್ರೆ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ನಿಂದ ದುಡ್ಡು, ಬಿಸಿನೆಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ ಪ್ರಭಾವ, ಗೌರವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ.
ಮಂಗಳ ದೋಷದ ಪವರ್!
ಮಂಗಳ ದೋಷ ಅಂದ್ರೆ ಭಯ ಬೇಡ, ಅದು ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಲೈಫ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸಿಕ್ಕಿ, ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ, ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಗೌರವ, ಪ್ರಭಾವ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ತರಹ ಇರೋದಲ್ಲದೆ, ತನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೇ ದುಡ್ಡು, ಸುಖ ತರುತ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳ ದೋಷ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶಾಪ ಅಲ್ಲ, ಶುಭ ಫಲಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವರದಾನ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಮುಖ್ಯ. ಮಂಗಳ ದೋಷ ಒಳ್ಳೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಗೌರವ, ಪವರ್, ಪ್ರಭಾವ, ಅತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಲೈಫನ್ನ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ.