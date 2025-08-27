ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ಮೋದಕವನ್ನು ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಏಕೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಹಿಂದಿನ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಮೋದಕದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಈ ಲೇಖನವು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೋದಕವನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಿಳಿಯಿರಿ.
Ganesh Chaturthi 2025: ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ಗಣಪತಿಯ ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಆಗಸ್ಟ್ 27, 2025 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಈ ಹಬ್ಬವು ಸಮೃದ್ಧಿ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ವಿಘ್ನನಿವಾರಕ ಗಣಪತಿಯು ಎಲ್ಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿ, ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಣಪತಿಯ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಕವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಮೋದಕವಿಲ್ಲದೆ ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆ ಅಪೂರ್ಣವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೋದಕ ಗಣಪತಿಯ ನೆಚ್ಚಿನ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಯೇನು? ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆ ಏನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೋದಕ:
ಒಂದು ಕಥೆಯು ಗಣಪತಿ ಮತ್ತು ಮೋದಕದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಋಷಿ ಅತ್ರಿಯ ಪತ್ನಿ ಅನುಸೂಯಾ ಒಮ್ಮೆ ಶಿವ, ಪಾರ್ವತಿ ಮತ್ತು ಗಣೇಶನನ್ನು ಊಟಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಳು. ಗಣೇಶನು ತಿನ್ನುವ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಊಟದ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗ ಮುಗಿದಿತ್ತು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೋದಕಗಳು ಉಳಿದಿದ್ದವು. ಅನುಸೂಯಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ 21 ಮೋದಕಗಳನ್ನು ಗಣೇಶನಿಗೆ ಬಡಿಸಿದಳು. ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಂದ ಗಣೇಶ ತೃಪ್ತನಾದನು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು 21 ಮೋದಕಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆರಂಭವಾಯಿತು.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮೋದಕ ಏಕೆ ವಿಶೇಷ?
ಮೋದಕವು ಆಧುನಿಕ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಇದರ ಉಲ್ಲೇಖ ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ ಮತ್ತು ಚರಕ ಸಂಹಿತೆಯಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿ.ಪೂ 200 ರಿಂದಲೂ ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಮೋದಕವನ್ನು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿರುವ ಆಹಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮೋದಕ
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಉಕ್ಡಿಚೆ ಮೋದಕವು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ. ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹೊರಪದರದೊಂದಿಗೆ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲದ ಸಿಹಿ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಮೋದಕವನ್ನು ತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಸವಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ರುಚಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಗುಣಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ.
ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವಿಭಿನ್ನ ಹೆಸರುಗಳು
ಮೋದಕವು ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳುಕಟ್ಟೆ, ಆಂಧ್ರ-ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಡುಮ್, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಡುಬು ಅಥವಾ ಕರಿಗಡುಬು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಸಿಹಿಯು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ.
ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾದ ರೂಪ:
ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮೋದಕದ ರೂಪ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಚಾಕೊಲೇಟ್, ಕೇಸರಿ, ಮಾವಾ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮೋದಕಗಳು ಇಂದು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಆಧಾರವು ಒಂದೇ—ಗಣಪತಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೈವೇದ್ಯ ಅರ್ಪಿಸುವುದು.ಮೋದಕದ ಅರ್ಥ
‘ಮೋದಕ’ ಎಂಬ ಪದವು ಸಂಸ್ಕೃತದ ‘ಮೋದ’ ಎಂಬಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದರ ಅರ್ಥ ‘ಸಂತೋಷ’. ಗಣಪತಿಗೆ ಮೋದಕವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಭಕ್ತರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಪೂರೈಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಈ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮೋದಕವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ, ಗಣಪತಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.