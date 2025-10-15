- Home
- ಶನಿವಾರ ಧನತ್ರಯೋದಶಿ… ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಶನಿಯ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕೆ?
ಈ ವರ್ಷ, ಧನತ್ರಯೋದಶಿ ಅನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18, 2025 ರ ಶನಿವಾರದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿವಾರ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ನೀವು ಧನತ್ರಯೋದಶಿ ದಿನ ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ?
ಧನತ್ರಯೋದಶಿ ಹಬ್ಬ
ಧನತ್ರಯೋದಶಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಹದಿಮೂರನೇ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷದ ಧನತ್ರಯೋದಶಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18, 2025 ರ ಶನಿವಾರದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧನತ್ರಯೋದಶಿ ದಿನ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಹಿತ್ತಾಳೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಲೋಹದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರು ಮುಂತಾದ ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಸಹ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಶನಿವಾರ ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಧನತ್ರಯೋದಶಿ ದಿನ ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕೆ ಬೇಡವೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಧನತ್ರಯೋದಶಿನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಖರೀದಿಸುವುದು ಶುಭವೋ ಅಶುಭವೋ?
ಧನತ್ರಯೋದಶಿನಲ್ಲಿ ಜನರು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಜೊತೆಗೆ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಶನಿವಾರದಂದು ಕಬ್ಬಿಣ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಧಂತೇರಸ್ ಶನಿವಾರ ದಿನ ಬಂದಿರೋದರಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕೆ? ಬೇಡವೇ ಎನ್ನುವ ಯೋಚನೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ.
ಧನತ್ರಯೋದಶಿ ದಿನ ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿ ಶುಭ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷ ಧನತ್ರಯೋದಶಿನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಬ್ಬಿಣವು ಶನಿ ದೇವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ಮತ್ತು ಧಂತೇರಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಂದರೆ, ಶನಿಯೇ ಮನೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವರ್ಷ ಧನತ್ರಯೋದಶಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶನಿ ದೇವರ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ , ಶನಿದೇವನ ವಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ.
ಧನತ್ರಯೋದಶಿ ದಿನ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತು ಖರೀದಿಸಬೇಕು?
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಧನತ್ರಯೋದಶಿ ದಿನ ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಸಮಯ. ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧನ್ವಂತರಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ, ನಂತರ ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ. ಇದು ಮನೆಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಧನತ್ರಯೋದಶಿ ದಿನ ಶನಿ ದೇವನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಶನಿವಾರ ಧನತ್ರಯೋದಶಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಶನಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಕೆಲವು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ಈ ದಿನ ಶನಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವಾಗ, ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಸಂಜೆ ಅರಳಿ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದು ಸಹ ಶುಭವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಧನತ್ರಯೋದಶಿ ದಿನ 108 ಬಾರಿ "ಓಂ ಶಂ ಶನೈಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ" ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ. ಈ ಮಂತ್ರ ಪಠಣದಿಂದ ಶನಿ ದೇವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿರುವ ಶನಿ ದೋಷದಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ.