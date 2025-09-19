"ಅವರಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ; ಬಹುಶಃ ಯಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು."
ಗೋವಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ವಿಮಾನ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು: ಹಿಮಾನಿ ಶಿವಪುರಿ ಅವರ ನೆನಪುಗಳು!
90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ (Govinda) ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ತಾರೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿ, ಹಾಸ್ಯಮಯ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ನೃತ್ಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾದವರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನೇಕ ಸಹನಟರು ಈ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದ ಕೆಲವರು, ಅವರ ಕೆಲವೊಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಎಂದೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಹೀರೋ ನಂ 1' ನಟ ಗೋವಿಂದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟವರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಸಹನಟಿ ಹಿಮಾನಿ ಶಿವಪುರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೋವಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿದ್ದ ವಿಮಾನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ, ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಅರುಣಾ ಇರಾನಿ ಸ್ವತಃ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕರೆತರಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರೆಡ್ ಎಫ್ಎಂಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾನಿ ಶಿವಪುರಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ: "ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಹೇಗೋ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಹಳಿತಪ್ಪಿದವು. ಅವರು ಮುಹೂರ್ತಗಳ (ಶುಭ ಸಮಯಗಳು) ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪಂಡಿತರು (ಪುರೋಹಿತರು) ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಂಬಲು ಶುರುಮಾಡಿದರು."
ಅವರು ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, "ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಾವು ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅರುಣಾ ಇರಾನಿ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿದ್ದರು. ನಾನು, ರವೀನಾ ಟಂಡನ್, ಅರುಣಾ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಕುಕು ಕೊಹ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆವು, ಆದರೆ ಗೋವಿಂದ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಅರಿವಾಯಿತು; ಅವರು ವಿಮಾನದ ಹತ್ತಿರವೇ ಇಲ್ಲ." ಎಂದರು.
ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿತು. "ಕುಕು 'ಚಿ-ಚಿ ಕಹಾ ಹೈ?' (ಗೋವಿಂದ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ?) ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಗಾಬರಿಗೊಂಡರು. ಆದರೆ ಅರುಣಾ ಅವರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿ, 'ನೀವು ಮುಂದುವರೆಯಿರಿ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಗೋವಿಂದ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸಂಜೆಯ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆತಂದರು" ಎಂದು ಹಿಮಾನಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಅವರಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ!
ಗೋವಿಂದ ಅವರ ವರ್ತನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ, ಅವರು ಹೀಗೆ ಸೇರಿಸಿದರು: "ಅವರಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ; ಬಹುಶಃ ಯಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು."
ಹಿಮಾನಿ ಮತ್ತು ಗೋವಿಂದ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ!
ಹಿಮಾನಿ ಮತ್ತು ಗೋವಿಂದ ಹಲವಾರು ಜನಪ್ರಿಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 'ಹೀರೋ ನಂ 1' (1997), 'ಅನಾರಿ ನಂ 1' (1999), 'ದೀವಾನಾ ಮಸ್ತಾನಾ' (1997), 'ಹಮ್ ತುಮ್ ಪೇ ಮರ್ತೇ ಹೈ' (1999), 'ಖುಲ್ಲಂ ಖುಲ್ಲಾ ಪ್ಯಾರ್ ಕರೆಂ' (2005), 'ಜಿಸ್ ದೇಶ್ ಮೇ ಗಂಗಾ ರೆಹ್ತಾ ಹೈ' (2000), ಮತ್ತು 'ಹದ್ ಕರ್ ದಿ ಆಪ್ನೆ' (2000) ಸೇರಿವೆ.