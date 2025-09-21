ಜಾನಿ ಲಿವರ್ ಅವರು ಯುವಕರಾಗಿದ್ದಾಗ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ, ಖಾನ್ ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ನಟರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತೇ ಎಂದು ಹಾಸ್ಯನಟನನ್ನು ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಶಾರುಖ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು ಎಂದೂ ಕೇಳಿದರು.
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಫೈಟ್ನಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲರಾಗಿದ್ದರು!
ಖ್ಯಾತ ನಟ-ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದ ಜಾನಿ ಲಿವರ್ (Johnny Lever) ಅವರು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ (Shah Rukh Khan) ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ (Salman Khan) ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಒಬ್ಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಜಾನಿ ಲಿವರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಕರಣ್ ಅರ್ಜುನ್' ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಶಾರುಖ್ರನ್ನು ಹೇಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಕೂಡ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಾನಿ ಲಿವರ್ ಒಂದು ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಜಾನಿ ಲಿವರ್ ಹೇಳುವಂತೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಫೈಟ್ನಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲರಾಗಿದ್ದರು
ಅದಕ್ಕೆ ಜಾನಿ ಲಿವರ್, "ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಜೋ ಹೈ ನಾ, ಉಸ್ ಆದ್ಮಿ ಜೈಸಾ ಮೆಹಂತಿ ಮೈನೆ ಕಭಿ ನಹಿ ದೇಖಾ (ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುವವರನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ)" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಟ ಶಾರುಖ್ ಅವರು ಫೈಟಿಂಗ್ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಸೇರಿಸಿದರು.
ಅವರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ 'ಕರಣ್ ಅರ್ಜುನ್' ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಒಂದು ಟೇಕ್ನಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. "ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಟೇಕ್ ಕರ್ತಾ ಥಾ... ಇಂಕೆ ವಜೇ ಸೆ ರಿಟೇಕ್ ಹೋ ಜಾತಾ ಥಾ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು!
ಜಾನಿ ಲಿವರ್ ಮುಂದುವರೆದು, "ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೆ ಬಾದ್, ಹೋಟೆಲ್ ಮೇ ಜಾಕೆ ಫಿರ್, ನೀಚೆ ಲಾಬಿ ಮೇ ಜಾಕೆ ಕಹಿ ಕಮ್ರಾ ಲೆಕೆ ಕಹಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕರ್ ರಹೇ ಹೈ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋ ಪಕಡ್ ಕೆ (ಶೂಟಿಂಗ್ ನಂತರ, ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕೆಳಗಿನ ಲಾಬಿಗೆ ಹೋಗಿ ರೂಮ್ ಪಡೆದು ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕರೊಂದಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು)" ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ನೀನು ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗುತ್ತೀಯಾ? ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಮಾಡು'..!
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಶಾರುಖ್ರನ್ನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಹಿರಿಯ ಹಾಸ್ಯನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು, "ಬಡಾ ಸ್ಟಾರ್ ಬನ್ ರಹಾ ಹೈ, ಬಡಾ ಸ್ಟಾರ್... ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರ್ಕೆ ಬಾತಾ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಫಿರ್ಕಿ ಲೇತಾ ಥಾ, ಮಜಾಕ್ ಕರ್ತಾ ಥಾ... ಮಜಾಕ್ ಉಡಾತಾ ಥಾ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಕಿ (ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಶಾರುಖ್ರನ್ನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, 'ನೀನು ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗುತ್ತೀಯಾ? ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಮಾಡು' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು)"
ಆದರೆ ಈಗ ಶಾರುಖ್ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ಡಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೈಟ್ಸ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಳಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ನಟಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜಾನಿ ಲಿವರ್ ಹೇಳಿದರು.