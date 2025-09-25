'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2, 2025ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2025ರಂದು ಬೃಹತ್ 2,500+ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.45ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ!
ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ (Rishab Shetty) ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' (Kantara Chapter 1) ಚಲನಚಿತ್ರವು ತೆರೆಗೆ ಬರಲು ಕೇವಲ 10 ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಇದು 2022ರ 'ಕಾಂತಾರ'ದ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್ ಆಗಿದೆ. ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ, 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' 2025ರಲ್ಲಿ 1,000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುವ ಚಿತ್ರವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಮೂಲ ಚಿತ್ರವು 400 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಈ ಬಾರಿ, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ 2022ರಲ್ಲಿ 15 ಕೋಟಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರೂ, ಈಗ ಅವರು 100 ರಿಂದ 120 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಮೂರು ಅಂಕಿಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ನ ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ವ್ಯವಹಾರದ ವಿವರಗಳು:
ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ವ್ಯವಹಾರದ ವಿವರಗಳು ಹೊರಬೀಳುತ್ತಿವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ, 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ನ ಪೋಸ್ಟ್-ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು 2024ರಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ 125 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಮೂಲ ಚಿತ್ರವು ಅದರ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸುಮಾರು 56ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ OTTಗೆ ಬಂದಿತ್ತು.
ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣದ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಚಿತ್ರದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಹಕ್ಕುಗಳು ಝೀ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು, ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ 80 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆ.
ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ವಿತರಣಾ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ. ತೆಲುಗು ಹಕ್ಕುಗಳು 100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ (ಕೆಜಿಎಫ್: ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ರ 78 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಅಲ್ಲದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಇದು ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ), ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹಕ್ಕುಗಳು 32 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. 2022ರಲ್ಲಿ 'ಕಾಂತಾರ'ದ ತೆಲುಗು ಆವೃತ್ತಿಯು 42.38 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು, ಆದರೆ ತಮಿಳು ಆವೃತ್ತಿಯು 7.29 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು. ಬ್ರೇಕ್-ಈವನ್ ಮಾಡಲು, ತೆಲುಗು ಆವೃತ್ತಿಯು ಕನಿಷ್ಠ 170 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಬೇಕು.
ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಬೆಲ್ಟ್ನ ವಿತರಣಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. 'ಕಾಂತಾರ'ದ ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯು 85 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿವ್ವಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್ನ ಹಕ್ಕುಗಳು ತೆಲುಗು ಆವೃತ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇರಬಹುದು. 'ಕಾಂತಾರ'ದ ಮಲಯಾಳಂ ಆವೃತ್ತಿಯು 13.11 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತಮಿಳು ಆವೃತ್ತಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು.
ಸಂಗೀತದ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ 30 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ವರದಿಯೊಂದು ದೃಢೀಕರಿಸದಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಟ್ಟು ಪ್ರೀ-ವ್ಯವಹಾರವು ಸುಮಾರು 370 ಕೋಟಿ ರೂ. ತಲುಪಿದೆ, ಇದು 2022ರಲ್ಲಿ 'ಕಾಂತಾರ'ದ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹಲವಾರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಹಯೋಗಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದರ ವಿವರಗಳು ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ.
'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2, 2025ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್, ಶಿವಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್, ಪ್ರಭಾಸ್ ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
'ಕಾಂತಾರ' ಮತ್ತು 'ಕಾಂತಾರ: ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಒಂದೇನಾ?
ಉತ್ತರ: ಇಲ್ಲ, ಅವು ಒಂದೇ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು, ಎರಡನ್ನೂ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಕಾಂತಾರ' 2022ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು, ಆದರೆ 'ಕಾಂತಾರ: ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2, 2025ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಮೂಲ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ಮೂಲವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವ ಯಾರ ಅವತಾರ?
ಉತ್ತರ: ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವವನ್ನು ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ವರಾಹ ಅವತಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಂಜುರ್ಲಿಯು ಕಾಡು ಹಂದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಭಗವಾನ್ ಶಿವನು ಕೊಂದ ನಂತರ, ದೈವಿಕ ರಕ್ಷಕನಾಗಲು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿದನು.