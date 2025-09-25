ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವವು ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ವರಾಹ ಅವತಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಂಜುರ್ಲಿಯು ಕಾಡು ಹಂದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಶಿವನು ಕೊಂದ ನಂತರ, ದೈವಿಕ ರಕ್ಷಕನಾಗಲು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿದನು. ಕದಂಬರ ಕಾಲದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಥೆಯನ್ನು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಂಡ ತೆರೆಗೆ ತರಲಿದೆ.
ಕಾಂತಾರ ಬರವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಶನೀಲ್ ಗೌತಮ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ (Rishab Shetty) ನಿರ್ದೇಶನದ ಮತ್ತು ನಟನೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಚಲನಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಕಾಂತಾರ'ದ ಪ್ರಚಂಡ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಈ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ನ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವು ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರದ ಎಂಟು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2, 2025 ರಂದು ಈ ಚಿತ್ರವು ತೆರೆಕಾಣಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಂತೆಯೇ, ಈ ಬಾರಿಯೂ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಶನೀಲ್ ಗೌತಮ್ ಮತ್ತು ಅನಿರುದ್ಧ್ ಮಹೇಶ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಕಥೆಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕಥೆಯ ಮೂಲ ಎಳೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಶನೀಲ್ (Shaneel Gautham) ಮತ್ತು ಅನಿರುದ್ಧ್ (Aniruddh) ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟ ಶನೀಲ್ ಗೌತಮ್, 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ರ ಸಹ-ಲೇಖಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಬರವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶನೀಲ್, "ಕಥೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಚರ್ಚೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ 18 ಬಾರಿ ಮರು-ಬರಹಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರಬೇಕು" ಎಂದು ಶನಿಲ್ ಗೌತಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಅಷ್ಟಾದರೂ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಅಂತಿಮಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 7-8 ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಬದಲಾದವು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತೆರೆಗೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದೆವು" ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಚಿತ್ರದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ತಂಡ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಾಂತಾರ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್ ಬರವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಶನೀಲ್ ಗೌತಮ್!
ಕೇವಲ ಬರವಣಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗವೂ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಸಿದೆ ಎಂದು ಶನೀಲ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. "ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗವೂ ತಮ್ಮ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಬೆವರನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸುರಿದಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎರಡೂ 'ಕಾಂತಾರ' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಶನೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಯಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಚಿತ್ರವು ಕದಂಬ ರಾಜವಂಶದ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಂತಾರದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ನಿರಂಕುಶ ರಾಜನ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು 'ಬೆರ್ಮೆ' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಗುಲ್ಷನ್ ದೇವಯ್ಯ, ಜಯರಾಮ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡ್, ರಾಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಟರು ಇದ್ದಾರೆ. 'ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ' ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ ಶನೀಲ್ ಕೂಡ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
'ಕಾಂತಾರ' ಮತ್ತು 'ಕಾಂತಾರ: ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಒಂದೇನಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಇವು ಒಂದೇ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಶನೀಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನ್ನೂ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಕಾಂತಾರ' 2022ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೆ, 'ಕಾಂತಾರ: ಚಾಪ್ಟರ್ 1' 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಮೂಲ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ಮೂಲವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕದಂಬರ ಕಾಲದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರೆಗೆ ತರುವ ಮೂಲಕ, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೃಶ್ಯ ವೈಭವವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.