'ಪರಮ್ ಸುಂದರಿ' ಚಿತ್ರವು ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ₹8.14 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ₹24.64 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇದು 'ಧಡಕ್' ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಭಾನುವಾರದ (₹13.92 ಕೋಟಿ) ಗಳಿಕೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ. ಚಿತ್ರದ ಬಜೆಟ್ ಸುಮಾರು ₹70 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪರಮ್ ಸುಂದರಿ 3 ದಿನಗಳ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅಭಿನಯದ 'ಪರಮ್ ಸುಂದರಿ' ಚಿತ್ರವು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಹುಡುಗ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹುಡುಗಿಯ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕಥಾವಸ್ತುವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದಿವೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 'ಏಕ್ ದೂಜೆ ಕೆ ಲಿಯೇ' ತರಹ ಇರುತ್ತದೋ ಅಥವಾ 'ಚೆನ್ನೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್' ತರಹ ಇರುತ್ತದೋ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಭಾನುವಾರದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
Sacnilk ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 'ಪರಮ್ ಸುಂದರಿ' ಚಿತ್ರವು ಮೂರನೇ ದಿನ (ಮೊದಲ ಭಾನುವಾರ) ಸಂಜೆ 8 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ₹8.14 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ₹24.64 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ.
'ಪರಮ್ ಸುಂದರಿ' ಚಿತ್ರವು 'ಧಡಕ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂರನೇ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮೀರುತ್ತದೆಯೇ? ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ 'ಧಡಕ್' ಮೂರನೇ ದಿನ ₹13.92 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು. 'ಪರಮ್ ಸುಂದರಿ' ಸಂಜೆ 8 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಕೇವಲ ₹8.14 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ₹10 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ 'ಧಡಕ್' ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಭಾನುವಾರದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮೀರುವುದು ಕಷ್ಟ.
ಪರಮ್ ಸುಂದರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್:
ದಿನ 1 (ಶುಕ್ರವಾರ)- ₹7.25 ಕೋಟಿ
ದಿನ 2 (ಶನಿವಾರ)- ₹9.25 ಕೋಟಿ
ದಿನ 3 (ಭಾನುವಾರ)- ₹8.14 ಕೋಟಿ (ಸಂಜೆ 8 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ)
ಒಟ್ಟು- ₹24.64 ಕೋಟಿ (ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜು)
Filmibeat ಪ್ರಕಾರ, 'ಪರಮ್ ಸುಂದರಿ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ₹70 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ, ತಾರಾಗಣದ ಸಂಭಾವನೆ, ಸಂಗೀತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸೇರಿವೆ. ಚಿತ್ರದ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಸೆಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ವಿವಿಧ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.