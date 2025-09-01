ಜಾವೇದ್ ಅಖ್ತರ್ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೀರೋ ಆಗೋಕೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು, ನಂತರ ಸಲೀಂ-ಜಾವೇದ್ ಜೋಡಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು. ಮೊದಲು ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಗೆಳೆತನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು.
ಜಾವೇದ್ ಅಖ್ತರ್ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ: ಜಾವೇದ್ ಅಖ್ತರ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಮೊದಲ ತರಗತಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ಟೀಚರ್ ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಬಸಂತ್ ಬಿಹಾರ್ ಟಾಕೀಸ್ನಲ್ಲಿ 'ಆಗ್' ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ಹೀರೋ ಆಗಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡ್ರು. ಪದವಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು.
ಗುರುದತ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಆಸೆ ಈಡೇರಲಿಲ್ಲ
ಕೋಮಲ್ ನಹ್ತಾ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಾವೇದ್ ಅಖ್ತರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನ ಓದ್ತಿದ್ದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಯೋಚಿಸ್ತಿದ್ದೆ. 15-16 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಚಟ ಇತ್ತು. ನಾನು ಓದೋದು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಗಜೀನ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋದು, 'ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮನೆಯಲ್ಲಿ' ಅಂತ ಬದಲಾಯಿಸೋಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಪದವಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಗುರುದತ್ ಅಥವಾ ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಸಹಾಯಕನಾಗಬೇಕು, ನಂತರ ಹೀರೋ ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದು 7-8 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುದತ್ ತೀರಿಕೊಂಡರು. 5-6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆರ್ಕೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ.
ಕಮಾಲ್ ಅಮ್ರೋಹಿ ಜೊತೆ ₹50 ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ
ಜಾವೇದ್ ಅಖ್ತರ್ ಹೀರೋ ಆಗೋಕೆ ಬಂದಿದ್ರು, ಆದರೆ ಮೊದಲ ಅವಕಾಶ ಕಮಾಲ್ ಅಮ್ರೋಹಿ ಅವರಿಂದ ಸಿಕ್ತು. 'ಶಂಕರ್ ಹುಸೇನ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಗೆಳೆತನವಾಯಿತು. ಕಮಾಲ್ ಅಮ್ರೋಹಿ ಜೊತೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹50 ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು. ಮೊದಲು ಖಾರ್ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ, ನಾಲ್ಕೈದು ನಾಯಿಗಳು ಸಹ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಲಗ್ತಿದ್ವು ಅಂತ ನಕ್ಕು ಹೇಳಿದ್ರು.
ಸಲೀಂ-ಜಾವೇದ್ 'ಜಂಜೀರ್', 'ದೀವರ್', 'ಶೋಲೆ', 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 'ಸಾಜ್', 'ಬಾರ್ಡರ್', 'ಲಗಾನ್' ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.