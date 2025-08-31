ತೆಲುಗು ನಟ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲು ಕನಕರತ್ನಂ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದಿವಂಗತ ನಟ ಅಲ್ಲು ರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯ ಅವರ ಪತ್ನಿ. ಅವರ "ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ"ಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.
ಹೈದರಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ತೆಲುಗು ನಟ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲು ಕನಕರತ್ನಂ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಶನಿವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 30 ರಂದು ನಿಧನರಾದರು. ಅವರು ದಿವಂಗತ ನಟ ಅಲ್ಲು ರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯ ಅವರ ಪತ್ನಿ. ನಟ ತಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಭಾನುವಾರ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಅವರ "ಪ್ರೀತಿ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮ್ಮುಖ"ವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತಾ, ಕುಟುಂಬವು ಪ್ರತಿದಿನ ಅವರ ನೆನಪನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜುನ್ ಹೇಳಿದರು. ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ದೂರದವರಿಂದ ಕುಟುಂಬವು "ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ"ಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
"ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಜ್ಜಿ #AlluKanakaratnam ಗಾರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರೀತಿ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮ್ಮುಖವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂತಾಪವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದೆ ಬಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದೂರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಅನುಭವಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಿನಮ್ರ," ಎಂದು ಅಲ್ಲು X ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
<br>ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಲವಾರು ಸದಸ್ಯರು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು.</p><p>ಶನಿವಾರ, ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರು ಅಲ್ಲು ಕನಕರತ್ನಂ ಅವರಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು, ಅವರು ಅವರ ಅತ್ತೆ ಕೂಡ.</p><p>ತಮ್ಮ X ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಚಿರಂಜೀವಿ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ನಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯನ್ನು "ಪ್ರೇರಣದಾಯಕ" ಮಹಿಳೆ ಎಂದು ಕರೆದರು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ "ಪ್ರೀತಿ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು" ಕಲಿಸಿದರು.</p><p>ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, "ಶ್ರೀ ಅಲ್ಲು ರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯ ಗಾರು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕನಕರತ್ನಂ ಗಾರು ಅವರ ನಿಧನ ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅವರ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ನಾನು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ."</p><p><i>(ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸೇಬಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಪಾದಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಿಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಫೀಡ್ನಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.)</i></p>