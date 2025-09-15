“ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಮುಗ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ನನಗೆ ಈಗ 60 ವರ್ಷ - 24 ವರ್ಷದ ಯುವಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅದೇ ತಾಜಾತನದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಜೀವನ ಸಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸಾಗಬೇಕು”
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ (Aamir Khan) ಎಂದಾಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮರುಶೋಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ. ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಹೀರೋನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಪಾತ್ರಗಳವರೆಗೆ, ಸದಾ ಹೊಸತನಕ್ಕೆ ಹಾತೊರೆಯುವ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮಾನವ ಭಾವನೆಗಳ ವಿವಿಧ ಛಾಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪಯಣಿಸಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ETimes ಜೊತೆಗಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳಾದ 'ರಂಗೀಲಾ' ಚಿತ್ರದ 'ಮುನ್ನಾ' ಮತ್ತು 'ರಾಜಾ ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ' ಚಿತ್ರದ 'ರಾಜಾ' ಪಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗ್ರಹಿಕೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಶುದ್ಧತೆಯ ನಡುವಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೇಖೆಯ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಂಗೀಲಾ ಹಾಗೂ ರಾಜಾ ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಪಾತ್ರಗಳು ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿಗಳು!
'ರಂಗೀಲಾ' ಚಿತ್ರದ 'ಮುನ್ನಾ' ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದಾಗ, ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಸರಣಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದರು. ಆ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಆಮಿರ್, "ಮುನ್ನಾ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರೆ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿತ್ತು. ಅವನು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಹೀರೋ ಆಗಿದ್ದ. ಅಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಗಲೇ. ನಂತರ, 'ರಾಜಾ ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ'ಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ" ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಈ ಎರಡು ಪಾತ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಹೋಲಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ 'ರಾಜಾ' ಪಾತ್ರವು ಹೆಚ್ಚು ಗಟ್ಟಿಯಾದ, ಸರಾಸರಿ ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷನಾಗಿದ್ದು, ಸದಾ ಸರಿತನ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಮುನ್ನಾ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದ, ಆದರೆ ರಾಜಾ ತನಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡದ ಹೊರತು ಜಗಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದವನಾಗಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ಮಹಿಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕನಾಗಿದ್ದ. "ಅವಳು ಚಿಕ್ಕ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ; ಅವನು ಒಡೆತನದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ," ಎಂದು ಆಮಿರ್ ಹೇಳಿದರು.
ರಾಜಾ ಪಾತ್ರದ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಆಮಿರ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. "ಹೌದು, ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು 'ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ' ಎಂದು ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ 'ಪದರಗಳಿರುವ ಪಾತ್ರ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ. ಒಬ್ಬ ನಟನಾಗಿ, ಆ ಛಾಯೆಗಳನ್ನು ಜೀವಂತಗೊಳಿಸುವುದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ. ರಾಜಾ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನೀತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅದು ಅವನ ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು."
ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ!
ಇಂದು ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಟೀಕೆಗಳು ಬರಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, "ಯಾಕೆ? ನಾನು ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ; ಅದು ಅವನ ಸ್ವಭಾವ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಉಡುಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅವನ ಸತ್ಯ. ಅದು ನನ್ನ ಸತ್ಯ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ನಾನು 'ತಾರೆ ಜಮೀನ್ ಪರ್' ಚಿತ್ರದ ಗುಲ್ಷನ್ ಅಥವಾ 'ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್' ಚಿತ್ರದ ಶಕ್ತಿ ಕುಮಾರ್ನಂತೆ ಅಲ್ಲ. ಶಕ್ತಿ ಕುಮಾರ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೆಟ್ಟವನು, ಆದರೆ ಜನರು ನಾನು ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇಂದಿಗೂ ನಟ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, "ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸರಣಿ ಹಂತಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ, ಜನರು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ನೀವು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಯಾರೂ ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆಯೂ ಜನರು ಪ್ರಾಣ್ ಅವರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರು ದುಷ್ಟರು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಆದರೆ, "ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹೆಚ್ಚು ಭಾವನಾತ್ಮಕರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಬುದ್ಧರಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂಬ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಹೇಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಆಮಿರ್, "ಹೌದು, ಅದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜನರು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡಾಗುತ್ತಾರೆ. 'ಲಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಛಡ್ಡಾ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ - ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 20-25% ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರು, ಆದರೆ ಬಹುಪಾಲು ಜನರು ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಅಭಿನಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನ್ಯಾಯವಂತರು. ಅವರು ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ; ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಷ್ಟವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಟೀಕಿಸುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಕ್ಕು ಅವರಿಗೆ ಇದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಇಂದು ನೀವು 'ರಂಗೀಲಾ'ದ 'ಮುನ್ನಾ' ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗಾಗಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ನಸುನಕ್ಕರು.
ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಾರೆ!
"ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಮುಗ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ನನಗೆ ಈಗ 60 ವರ್ಷ - 24 ವರ್ಷದ ಯುವಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅದೇ ತಾಜಾತನದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಜೀವನ ಸಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸಾಗಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು, ಒಬ್ಬ ನಟನಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಹೊಂದಿರುವ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗಿರುವ ಗೌರವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.