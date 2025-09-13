ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಟನೆಯ 'ಕೂಲಿ' ಈಗ ಜನಪ್ರಿಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಮಿಶ್ರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ 'ಕೂಲಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಎಂದಿದ್ದಾರೆಯೇ?
ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ (Lokesh Kanagaraj) ನಿರ್ದೇಶನದ, ರಜನಿಕಾಂತ್ (Rajinikanth) ಅಭಿನಯದ 'ಕೂಲಿ' ಚಿತ್ರವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಬಹುಭಾಷಾ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಪ್ರಮುಖ ತಾರೆಯರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಹಲವಾರು ತಾರೆಯರು ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು.
ತೆಲುಗಿನಿಂದ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ, ಕನ್ನಡದಿಂದ ಉಪೇಂದ್ರ, ಮಲಯಾಳಂನಿಂದ ಸೌಬಿನ್ ಶಾಹಿರ್, ತಮಿಳಿನಿಂದ ಸತ್ಯರಾಜ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್. ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಅವರಂತಹ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ 'ಕೂಲಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆಯೇ?
'ಕೂಲಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು "ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು" ಎಂದು ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ (Aamir Khan) ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾದ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡಿತು, ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತು. ಸ್ಟಾರ್ಟಾಕ್- ಬಾಲಿಬಜ್-ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ನ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ತುಣುಕಿನಲ್ಲಿ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತಹ ನೇರ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಯಿತು.
ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ 'ಕೂಲಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ?
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, 'ಕೂಲಿ' ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ನಮ್ಮ ಮೂಲವು ಅದನ್ನು "ನಕಲಿ" ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದು, ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ 'ಕೂಲಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ. ಈ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿ ಎಂದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, 'ಕೂಲಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ವಿವಾದವು ಸತ್ಯವಲ್ಲದ ವದಂತಿ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
'ಕೂಲಿ' ಮಿಶ್ರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳೊಂದಿಗೆ OTT ಗೆ ಬಂದಿದೆ:
ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಮುಗಿಸಿರುವ 'ಕೂಲಿ' ಈಗ ಜನಪ್ರಿಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಮಿಶ್ರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಆಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ಚಿತ್ರವೆಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ 'ಕೂಲಿ' ಗಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಅದ್ಭುತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಗೀತವು ಆಕ್ಷನ್ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ.