ಬಾಲಿವುಡ್ ಹೀರೋಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಎಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಎಂದು ಊಹಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.&nbsp;

ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯೇನಲ್ಲ.. ಸುಮಾರು 2000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 12 ಫ್ಲಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಬಾಡಿಗೆ ಫ್ಲಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇದ್ದರೂ ಏಕೆ ಬಾಡಿಗೆ ಫ್ಲಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?

ಬಾಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು?

ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಸುಮಾರು 1862 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 12 ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳಿವೆ. ಆದರೂ, ಅವರು ಬಾಂದ್ರಾ ವೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆಯ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 24 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶೇಕಡಾ ಐದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಈ ಬಾಡಿಗೆ ಫ್ಲಾಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ 1.46 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Related Articles

ನಿನಗೆ ಮತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, 'ಮನಂ ಕೊಟ್ಟಿನಂ'..; ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ!
ನಿನಗೆ ಮತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, 'ಮನಂ ಕೊಟ್ಟಿನಂ'..; ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ!
ಡಾ. ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮಾರಕ, 25 ಅಡಿ ಪುತ್ಥಳಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಕಲ್ಪ; ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ 'ವಿಷ್ಣು' ಭಕ್ತಿಗೆ ಜೈ ಅಂತಿದಾರೆ!
Now Playing
ಡಾ. ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮಾರಕ, 25 ಅಡಿ ಪುತ್ಥಳಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಕಲ್ಪ; ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ 'ವಿಷ್ಣು' ಭಕ್ತಿಗೆ ಜೈ ಅಂತಿದಾರೆ!

ಅಮೀರ್ ಖಾನ್‌ಗೆ ವಿರ್ಗೋ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ 12 ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದನ್ನು ಅಲ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ರೀಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಫ್ಲಾಟ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮೀರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಈಗ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.