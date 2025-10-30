"ನನಗೆ ಏನನ್ನೂ ಕೇಳುವ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ" ಎಂದು ನಾನು ಆರ್ಯನ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಷದ್ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ. "ಆರ್ಯನ್, 'ಸರ್, ಇದು ಒಬ್ಬ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಪಾತ್ರ, ಅವನು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಹೀರೋನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನ: ಅರ್ಷದ್ ವಾರ್ಸಿ ಕಂಡಿದ್ದು ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ!
ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಹೊಸ ತಾರೆ ಉದಯಿಸಿದ್ದಾರೆ – ಅದು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ (Shah Rukh Khan) ಅವರ ಪುತ್ರ ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್! ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರಯತ್ನ 'ಬಾಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಲಿವುಡ್' ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ, ಹಿರಿಯ ನಟ ಅರ್ಷದ್ ವಾರ್ಸಿ (Arshad Warsi) ಅವರು ಆರ್ಯನ್ ಕುರಿತು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಆರ್ಯನ್ (Aryan Khan) ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ಅರ್ಷದ್ ವಾರ್ಸಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ, ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಕ್ಕು ನಕ್ಕು ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೀರಿ!
ಅರ್ಷದ್ ವಾರ್ಸಿ ಅವರು ರಾಜ್ ಶಮಾನಿ ಅವರ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಯನ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಆರ್ಯನ್ ನನಗೆ 'ದಿ ಬಾಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಲಿವುಡ್' ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಕರೆದಾಗ, ನಾನು ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಯೋಚಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಆರ್ಯನ್ ಹೇಳಿದಾಗ, 'ನಾನು ಖಂಡಿತ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ" ಎಂದು ಅರ್ಷದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೇಳಿ, ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ನಟರುಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಅರ್ಷದ್ ವಾರ್ಸಿ ಅವರ ಈ ನಂಬಿಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ.
'ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೇಳುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ!'
"ನನಗೆ ಏನನ್ನೂ ಕೇಳುವ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ" ಎಂದು ನಾನು ಆರ್ಯನ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಷದ್ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ. "ಆರ್ಯನ್, 'ಸರ್, ಇದು ಒಬ್ಬ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಪಾತ್ರ, ಅವನು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಹೀರೋನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ನಾನು 'ಡನ್... ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ!' ಎಂದು ತಕ್ಷಣವೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಷದ್ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಆರ್ಯನ್ ಮೇಲಿರುವ ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಶಾರುಖ್ ಪುತ್ರ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಲ್ಲ, ಆರ್ಯನ್ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಅರ್ಷದ್ ಗುರುತಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿ.
ಸೋಮಾಲಿಯಾದಿಂದ ಬಂದ ಬೋಟ್ ಕಥೆ!
ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ತಮಾಷೆಯ ಘಟನೆಯನ್ನು ಅರ್ಷದ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೋದಾಗ, ನಾನು ಆರ್ಯನ್ಗೆ ಒಂದು ಸರಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ. 'ನಾಲ್ಕು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಕರಿಯರು ಇರುವ ಈ ಬೋಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತಿದೆ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ" ಎಂದು ಅರ್ಷದ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಆರ್ಯನ್ ತಕ್ಷಣವೇ, 'ಸರ್, ಇದು ಸೋಮಾಲಿಯಾದಿಂದ ಬರುತ್ತಿರಬಹುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕರಿಯರಿದ್ದ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಬೋಟ್ ಸೋಮಾಲಿಯಾದಿಂದ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ಈ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ನಾನು 'ಡನ್!' ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ" ಎಂದು ನಗುತ್ತಾ ವಿವರಿಸಿದರು.
"ನಾನು ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ಏನೆಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ನಟನಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಆ ಬೋಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಅಪ್ರಸ್ತುತ. ಆದರೆ ಆರ್ಯನ್ ಅವರಂತಹ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಥೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿವರವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ನಟ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಒಂದೇ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಅರ್ಷದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಯನ್ ಅವರ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವಿವರಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಹಿಡಿತ ಅರ್ಷದ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.
'ಬಾಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಲಿವುಡ್' ಯಶಸ್ಸಿನ ಹೆಜ್ಜೆ!
ಲಕ್ಷ್ಯ, ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್, ಮೋನಾ ಸಿಂಗ್, ಗೌತಮಿ ಕಪೂರ್, ರಾಘವ್ ಜುಯಲ್, ಅನ್ಯಾ ಸಿಂಗ್, ಸಹರ್ ಬಂಬಾ ಮತ್ತು ಇತರರು ನಟಿಸಿರುವ 'ಬಾಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಲಿವುಡ್' ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಈ ಯಶಸ್ಸು, ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆ.
ಅರ್ಷದ್ ವಾರ್ಸಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ, ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ಕೇವಲ ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಡ್ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಮರ್ಥ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅವರ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಬಾಲಿವುಡ್ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ!