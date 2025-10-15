ನಟನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪಂಕಜ್ ಧೀರ್ ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸತ್ಲುಜ್ ಧೀರ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 'ವಿಸೇಜ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಜ್' ಎಂಬ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಮರಳಿ ಬಾರದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮನರಂಜನಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ!
ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ 'ಕರ್ಣ'ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿ, ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಜರಾಮರರಾದ ನಟ ಪಂಕಜ್ ಧೀರ್ (Pankaj Dheer) ಅವರು ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. 68ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿರುವ ಈ ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಘಾತ ತಂದಿದೆ.
ಮಹಾಭಾರತದ 'ಕರ್ಣ' ಎಂದಾಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗುವ ಧೀರ!
ಮಹಾಭಾರತದ 'ಕರ್ಣ' ಎಂದಾಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗುವ ಧೀರ, ತ್ಯಾಗಿ, ಆದರೆ ದುರಂತ ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಂಕಜ್ ಧೀರ್ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ತಂದಿದ್ದರು. 1988ರ ಬಿ.ಆರ್. ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಮಹಾಭಾರತ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿತ್ತೆಂದರೆ, ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕರು ಪಂಕಜ್ ಧೀರ್ ಅವರನ್ನು 'ಕರ್ಣ' ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಪಂಕಜ್ ಧೀರ್ ಅವರ ನಟನಾ ಪಯಣ ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು 'ಚಂದ್ರಕಾಂತಾ', 'ಬಾದೋ ಬಹು', 'ಝೀ ಹಾರರ್ ಶೋ', 'ಕಾನೂನ್' ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಸಸುರಲ್ ಸಿಮರ್ ಕಾ' ನಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾರಂಗದಲ್ಲೂ 'ಸೋಲ್ಜರ್', 'ಅಂದಾಜ್', 'ಬಾದ್ಶಾ', ಮತ್ತು 'ತುಮ್ಕೋ ನಾ ಭೂಲ್ ಪಾಯೆಂಗೇ' ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು.
ಪುತ್ರ ನಿಕಿತಿನ್ ಧೀರ್ ಕೂಡ ಖ್ಯಾತ ನಟ
ಅವರ ಕುಟುಂಬವೂ ಮನರಂಜನಾ ಲೋಕದೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಅವರ ಪುತ್ರ ನಿಕಿತಿನ್ ಧೀರ್ ಕೂಡ ಖ್ಯಾತ ನಟರಾಗಿದ್ದು, 'ಚೆನ್ನೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್', 'ಜೋಧಾ ಅಕ್ಬರ್' ಮತ್ತು 'ಸೂರ್ಯವಂಶಿ' ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸೊಸೆ ಕೃತಿಕಾ ಸೆಂಗರ್ ಕೂಡ 'ಏಕ್ ವೀರ್ ಸ್ತ್ರೀ ಕೀ ಕಹಾನಿ – ಝಾನ್ಸಿ ಕಿ ರಾಣಿ' ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಮೂಲದ ಪಂಕಜ್ ಧೀರ್ ಅವರು ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸಿ.ಎಲ್. ಧೀರ್ ಅವರ ಪುತ್ರರು. ಸಿ.ಎಲ್. ಧೀರ್ ಅವರು 'ಬಹು ಬೇಟಿ' ಮತ್ತು 'ಜಿಂಧಗಿ'ಯಂತಹ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಟನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪಂಕಜ್ ಧೀರ್ ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸತ್ಲುಜ್ ಧೀರ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 'ವಿಸೇಜ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಜ್' ಎಂಬ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, 2010ರಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ನಟರಿಗಾಗಿ 'ಅಭಿನಯ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿ'ಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಅನೇಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು.
1980ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಪಂಕಜ್ ಧೀರ್ ಅವರಿಗೆ, 'ಮಹಾಭಾರತ' ನಿಜವಾದ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. 'ಕರ್ಣ'ನ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ, ಅವರು ಭಾರತೀಯ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 'ಆಂಟಿ-ಹೀರೋ'ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದರು. ತಮ್ಮ ಗುರುತಿನ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ, ಸಮಾಜದ ಜಾತಿ ಭೇದಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾ, ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯೋಧನಾಗಲು ಹೋರಾಡುವ ಕರ್ಣನ ಪಾತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿಯಿತು.
'ಕರ್ಣ'ನ ನೆರಳು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೂ, 'ಚಂದ್ರಕಾಂತಾ' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಚುಣರ್ಗಢದ ರಾಜ ಶಿವದತ್ತನ ಪಾತ್ರವನ್ನೂ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಿದರು. 1994ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ದೇವಕಿ ನಂದನ್ ಖತ್ರಿಯವರ 1888ರ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿತ್ತು. ಕರ್ಣನಂತೆಯೇ, ರಾಜ ಶಿವದತ್ತನ ಪಾತ್ರವೂ ಒಬ್ಬ 'ವಿಷಪುರುಷ'ನ, ಅಂದರೆ ವಿಷಪೂರಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಅವನ ಸ್ಪರ್ಶ, ಚುಂಬನ ಅಥವಾ ಗೀರು ಕೂಡ ಮಾರಕವಾಗಿತ್ತು.
ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಪಾತ್ರ 2024ರ 'ಧ್ರುವ ತಾರಾ – ಸಮಯ ಸದಿ ಸೆ ಪರೆ' ಧಾರಾವಾಹಿಯಾಗಿತ್ತು. 2019ರ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ 'ಪಾಯ್ಸನ್' ನಲ್ಲೂ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪಂಕಜ್ ಧೀರ್ ಅವರ ನಿಧನ ಭಾರತೀಯ ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಪಾತ್ರಗಳು ಸದಾ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ.