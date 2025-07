`ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್‌` ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ರಶ್ಮಿಕಾ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. `ವಿಜಯ್, ಇದು ನಿನಗೆ ಮತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಮನಂ ಕೊಟ್ಟಿನಂ` ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಕೂಡ `ಮನಂ ಕೊಟ್ಟಿನಂ` ಎಂದು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

I know how much this means to you and all those who love you 🥹❤️@TheDeverakonda !!



“MANAM KOTTINAM”🔥#Kingdom

— Rashmika Mandanna (@iamRashmika) July 31, 2025