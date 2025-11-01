Indian pageant history: ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸಿತು. ಸುಶ್ಮಿತಾ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಆಗಲೇ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 1994 ರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅವರು ಅದೇ ವರ್ಷ ಫೆಮಿನಾ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಅದು ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಅವರಿಗೆ ದಕ್ಕಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಜೇತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸಿತು. ಸುಶ್ಮಿತಾ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಆಗಲೇ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಸೋತಿದ್ದು ಏಕೆ?
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಾಹೀರಾತು ಗುರು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಕಕ್ಕರ್, ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ANI ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿತ್ತು. ಇದು ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರೂ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ವಿಫಲರಾದರು.
ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಸುತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿತ್ತು. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ವಿಜೇತರು ಯಾರಾಗಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಆ ಅಂಶವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರು. ಆ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಸುಶ್ಮಿತಾ ಅವರ ಉತ್ತರಗಳು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಉತ್ತರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದವು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ರೋಮಾಂಚಕ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ
ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಕಕ್ಕರ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರ್ಯಾಂಪ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಪ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಬಳಿ ಬೀಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ, ಯಾರೂ ಅವರನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಟೀಕಿಸಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಜನರು ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕಾರಣವಿಷ್ಟೇ..ಬಿದ್ದ ನಂತರವೂ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಎದ್ದು ಮತ್ತೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ಹೇಳಿದರು.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದ ಸುಷ್ಮಿತಾ
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ 1994 ರ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮಾಷಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸುಶ್ಮಿತಾ ಪ್ರಕಾರ, "ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದರು. ಇತರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಗೆಲುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಕೇವಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿತ್ತು".
ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಕಕ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಕಕ್ಕರ್, ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಗೆದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಸುಶ್ಮಿತಾ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಆದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಉತ್ತರಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದವು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನವು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತು. 1994 ರ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಎಂದಿಗೂ ಪರಸ್ಪರರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವೆಂಬಂತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಸುಶ್ಮಿತಾಳ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿತ್ತು!
2005 ರಲ್ಲಿ, ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕರಣ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಅವರಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು.. "ನೀವು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಗಿಂತ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹರು ಎಂದು ನೀವು ಏಕೆ ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಿ?" ಸುಶ್ಮಿತಾ ತುಂಬಾ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದರು. "ನಾನು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ರಾತ್ರಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ನಾನು ಆ ರಾತ್ರಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಗೆದ್ದೆ. ನಾನು ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲ."
ಇಬ್ಬರೂ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದರು..
ಈ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಉತ್ತರವು ಆ ಹಳೆಯ ವಿವಾದವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ತಾರೆಯರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದರು. ಸುಷ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಗೆದ್ದರು ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೆದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಇನ್ನೂ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಮಾರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.