ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನದಂದು ₹೨೦೦ ರೊಳಗೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಈ ಲೇಖನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 'Best Teacher Ever' ಡೆಸ್ಕ್ ಪ್ಲಾಕ್, ಸ್ಟೇಷನರಿ ಕಿಟ್, ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕೃತ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ಗಳು, ಸುಗಂಧ ಬತ್ತಿಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನವನ್ನು ಗುರುಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಹಾಗೂ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುವುದು ಎಲ್ಲರ ಹಾರೈಕೆ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡದೆ, ಅಂದರೆ ₹200 ಒಳಗೇ ಗುರುಗಳನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವಂತಹ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದೇ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಉಡುಗೊರೆ ಆಲೋಚನೆಗಳು.
ಪ್ರಮುಖ ಶಿಫಾರಸುಗಳು
‘Best Teacher Ever’ ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಪ್ಲಾಕ್
ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಸಂದೇಶ ಕೆತ್ತಲಾದ ಈ ಸಣ್ಣದಾದರೂ ಅಮೂಲ್ಯ ನೆನಪು ಗುರುಗಳ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಶೋಭೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಅದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗೌರವವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಿಸುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉಡುಗೊರೆ.
Nataraj ‘Best of Luck’ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಕಿಟ್
ಪೆನ್ಗಳು, ಪೆನ್ಸಿಲ್ಗಳು, ಅಚ್ಚುಗಳಂತಹ ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಕಿಟ್ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿಯೂ ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿಯೂ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷ ನೀಡುತ್ತದೆ.
Teachers, Light up the World
ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸುವ ಕವನಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕچه ಓದಲು ಸುಲಭವಾಗಿದ್ದು, ಗುರುಗಳ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತದೆ.
₹200 ಒಳಗಿನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಡುಗೊರೆಗಳು
ವೈಯಕ್ತಿಕೃತ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ – ಗುರುಗಳ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಸಂದೇಶ ಹೊಂದಿರುವ ಫ್ರೇಮ್, ನೆನಪಾಗಿ ಸದಾಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಬಹುಬಣ್ಣದ ಜೆಲ್ ಪೆನ್ಗಳು – ಅಂಕಿಗಳಿಸಲು, ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆಯಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಬಣ್ಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಖುಷಿ ತರಬಲ್ಲದು.
Thank You ಕಾರ್ಡ್ಗಳು – ಸರಳವಾದರೂ ಹೃದಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಶಾಶ್ವತ ನೆನಪು.
Smoor ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಬಾರ್ಗಳು – ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷ ತರುತ್ತವೆ.
ಸುಗಂಧ ಬತ್ತಿ (Scented Candle) – ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಉಡುಗೊರೆ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಗ್ಗು, ಕೀ-ರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ನೋಟ್ಪ್ಯಾಡ್ – ಗುರುಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸಬಹುದಾದ ನೆನಪಿನ ಉಡುಗೊರೆ.
ಹೂವಿನ ವಾಸೆ ಅಥವಾ ಕುಂಭ – ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಾಜಾತನ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ತರುತ್ತದೆ.
ಟೋಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ – ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹೊರುವ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆ.
ಹ್ಯಾಂಡ್ಮೇಡ್ ಕುಕೀಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ – ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಸಿಹಿಯಾದ ಉಡುಗೊರೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಏಕೆ ಈ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ವಿಶೇಷ?
ಅನೇಕ ಲೇಖನಗಳು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುವಂತೆ, ಕೈಬರಹದ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕೃತ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಸಂದೇಶಗಳು ದುಬಾರಿ ಉಡುಗೊರೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ಗುರುಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಿಜವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತವೆ.