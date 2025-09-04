ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡಾ. ಸರ್ವಪಳ್ಳಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನವು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುವ ದಿನವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮರೆಯದೇ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನವು ಸಮಾಜದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಗೌರವಿಸಲು ಮೀಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಸುಖಾಸುಮ್ಮನೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಭಾರತದ ದ್ವಿತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ತತ್ತ್ವಜ್ಞ, ಪಂಡಿತ ಹಾಗೂ ಮಹಾನ್ ಶಿಕ್ಷಕ ಡಾ. ಸರ್ವಪಳ್ಳಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವಾಗಿದೆ.
ಡಾ. ಸರ್ವಪಳ್ಳಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಯಾರು?
- ಡಾ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5, 1888ರಂದು ಜನಿಸಿದರು.
- ಅವರು ಖ್ಯಾತ ತತ್ತ್ವಜ್ಞ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ, ಶಿಕ್ಷಣತಜ್ಞ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು.
- 1952ರಿಂದ 1962ರವರೆಗೆ ಅವರು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಂತರ 1962ರಿಂದ 1967ರವರೆಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
- ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ಬೋಧನೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲಿನ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಅವರು ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು.
ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನದ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ಕಥೆ
- ಡಾ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ, ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ಬಯಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಬದಲು ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು:
- “ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಗೌರವಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ದಿನವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ.”
- ಈ ಮಾತಿನ ನಂತರದಿಂದಲೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಭಾರತದೆಲ್ಲೆಡೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಪರಂಪರೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು.
ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನದ ಮಹತ್ವ
- ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗೌರವ – ಗುರುಗಳು ಸಮಾಜದ ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳು. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಿಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಅಸ್ಪಷ್ಟ.
- ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಂಭ್ರಮ – ಜ್ಞಾನ, ಮೌಲ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಈ ದಿನ ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ – ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗೌರವ ತೋರಿ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರಿಯುತ್ತಾರೆ.
- ಸಮಾಜದ ಬಲವರ್ಧನೆ – ಗುರುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದರಿಂದ, ಅವರು ದೇಶ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
- ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳು – ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ನಾಟಕಗಳು, ಹಾಡು-ಹಗಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾಷಣಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ.
- ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ – ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗೌರವ ಸೂಚಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ದಿನ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿಯೇ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.
- ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭಗಳು – ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚರ್ಚೆಗಳು – ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುವ ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಹಬ್ಬವಲ್ಲ; ಅದು ಡಾ. ಸರ್ವಪಳ್ಳಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಗೌರವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ನಮಗೆ ಗುರುಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ದಿನವಾಗಿದ್ದು, ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.