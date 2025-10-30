CBSE Board Exam 2026 Class 10 & 12 Final Date Sheet Released Exams Begin Feb 17 ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ (CBSE) 2026ರ 10 ಮತ್ತು 12ನೇ ತರಗತಿಯ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ದಿನಾಂಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಅ.30): ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ (CBSE) 2026 ರ 10 ಮತ್ತು 12 ನೇ ತರಗತಿಯ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ದಿನಾಂಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ. 2025ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುವಾಗ 2026 ರಲ್ಲಿ 10 ಮತ್ತು 12 ನೇ ತರಗತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ ಎಂದು CBSE ಮೊದಲು ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. 2026 ರ 10 ನೇ ತರಗತಿಯ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು NEP-2020 ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು CBSE ಹೇಳಿತ್ತು.
9 ಮತ್ತು 11 ನೇ ತರಗತಿಯ ನೋಂದಣಿ ಡೇಟಾಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 2025 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24ರಂದು 2026 ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು, ಅಂದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ 146 ದಿನಗಳ ಮೊದಲು, ಪಾಲುದಾರರು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳು ತಮ್ಮ LOC ಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀಡುವ ವಿಷಯ ಸಂಯೋಜನೆಗಳ ಅಂತಿಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಫೆಬ್ರವರಿ 17, 2026 ರಿಂದ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಡೇಟ್ ಶೀಟ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ, ಅಂದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ 110 ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ದಿನಾಂಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಾಗ, ಎರಡೂ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀಡುವ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂತರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಹೇಳಿದೆ. 12 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಮೊದಲು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಹೇಳಿದೆ.
ಬೆ.10.30ಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಾರಂಭ
ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲ ದೂರ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ನೀಡುವ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಒಂದೇ ದಿನಾಂಕದಂದು ಬರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು 40,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಯ ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಿನಾಂಕ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಮಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 ಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೆಇಇ (ಮುಖ್ಯ) ಮತ್ತು ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಜೆಇಇ (ಮುಖ್ಯ) ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ 11 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಎನ್ಟಿಎ ಆದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳು ಜೆಇಇ (ಮುಖ್ಯ) ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 11 ನೇ ತರಗತಿಯ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ದಿನಾಂಕ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಸಿಬಿಎಸ್ಇಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.