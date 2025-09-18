2026ರಿಂದ, ಸಿಬಿಎಸ್ಇ 10 ಮತ್ತು 12ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ.75 ಹಾಜರಾತಿ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆಯಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 'ಅಗತ್ಯ ಪುನರಾವರ್ತನೆ' ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿ: 2026ರಿಂದ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ (CBSE) ಮಂಡಳಿಯ 10ನೇ ಮತ್ತು 12ನೇ ತರಗತಿಯ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ.75 ಹಾಜರಾತಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಮಂಡಳಿ ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿದ್ದು, ಅದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆಯೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ಒಂದೇ ಬಾರಿ ನಡೆಯುವ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎರಡು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಹಾಜರಾತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಸಾಧ್ಯ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಯಮಿತ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಗೈರಾಗಿದ್ದರೆ, ಶಾಲೆಗಳು ಅವಶ್ಯಕ ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ‘ಅಗತ್ಯ ಪುನರಾವರ್ತನೆ’ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲ್ಪಡುವರು. ಅಂದರೆ, ಅವರು ನೋಂದಾಯಿತ ನಿಯಮಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಅವಕಾಶ ಇರದು.
ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಸಿಬಿಎಸ್ಇಯ ಈ ತೀರ್ಮಾನವು 10 ಮತ್ತು 12ನೇ ತರಗತಿಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷದ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ, 9-10 ಮತ್ತು 11-12 ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಗಮನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಷಯಗಳ ಆಯ್ಕೆ ನಿಯಮಗಳು
ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ,
10ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಡ್ಡಾಯ ಐದು ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
12ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಷಯ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮುನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ; ಎರಡು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು.
ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಅಗತ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಶಾಲೆಗಳು ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಖ್ಯ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
‘ಅಗತ್ಯ ಪುನರಾವರ್ತನೆ’ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ
‘ಅಗತ್ಯ ಪುನರಾವರ್ತನೆ’ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಷಯಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹಾಜರಾತಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದವರು ಖಾಸಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಹಾಜರಾತಿ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶದ ನೇರ ಸಂಬಂಧ
ಹೊಸ ನೀತಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂದೇಶ: ಸಂಪೂರ್ಣ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಹಾಜರಾತಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂದೇಶ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಾಜರಾತಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು.
NEP 2020 ಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ
ಈ ಕ್ರಮವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ (NEP 2020) ಯೊಡನೆ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ತಾಳ್ಮೆ ಹೊಂದಿಸಿರುವುದರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ನಿರಂತರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಕ್ರಿಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಾಧಾರಿತ ಕಲಿಕೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ NEP ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಇದು ಪೂರಕವಾಗಿದೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿರುವವರು 2026ರ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.