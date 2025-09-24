Vaibhav Suryavanshi New Record ಭಾರತದ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರತಿಭೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಕೇವಲ 10 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 41 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಯೂತ್ ಏಕದಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಉನ್ಮುಕ್ತ್ ಚಂದ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್ (ಸೆ.24): ಭಾರತದ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಯೂತ್ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಉನ್ಮುಕ್ತ್ ಚಂದ್ ಅವರ ಹಿಂದಿನ 38 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅವರು ಮೀರಿಸಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಆಡಿದ್ದು ಕೇವಲ 10 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಎನ್ನುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.. ಬುಧವಾರ ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್ನ ಇಯಾನ್ ಹೀಲಿ ಓವಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಭಾರತ U-19 vs ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ U-19 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
14 ವರ್ಷದ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಕೇವಲ 10 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉನ್ಮುಕ್ತ್ ಚಂದ್ 38 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಲು 21 ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ್ದರು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 68 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 70 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ಆಸೀಸ್ ನಾಯಕ ಯಶ್ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಅವರಿಂದ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈಗ ಯೂತ್ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 540 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ರನ್ಗಳಲ್ಲಿ 26% ಬೌಂಡರಿಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ 41 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದು, ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಸಾಧನೆಯು ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಯೂತ್ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಭಾರತೀಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ ನಂತರ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು 2018 ಮತ್ತು 2020 ರ ನಡುವೆ 27 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 30 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದರು.
ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಯಾಣವು ಹಲವಾರು ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಲೀಗ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಶತಕವನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿದರು.
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಅವರ ಪ್ರವೇಶವೂ ಅಷ್ಟೇ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿತ್ತು. 2023-24ರ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮುಂಬೈ ವಿರುದ್ಧ 12 ವರ್ಷ 284 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದರು, ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳ ಸರದಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ
ಬಿಹಾರದ ಸಮಷ್ಟಿಪುರದ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ 52 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಪೂರೈಸುವ ಮೂಲಕ ಅತಿ ವೇಗದ ಯುವ ಏಕದಿನ ಶತಕದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಿರ್ವಹಣೆ, 2019 ರಲ್ಲಿ 53 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕಮ್ರಾನ್ ಗುಲಾಮ್ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ.ಅದೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 10 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. 13 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 188 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ 170 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿದರು.
ಅವರ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಯುವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಯೂತ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 58 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಶತಕವಾಗಿದೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಮೊಯಿನ್ ಅಲಿ ಅವರ 56 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.