ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುವ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ. ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಿವೃತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋಲ್ಕತಾ: ಅಕ್ಟೋಬರ್-ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಇಂಡಿಯಾ-ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸರಣಿ ನಂತರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡ್ತಿತ್ತು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸರಣಿ ಅವರ ವಿದಾಯ ಪಂದ್ಯ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ವು. ಆದ್ರೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಈ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ. ಇಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನ ಇನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಸಿಸಿಐ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಈಗ ಈ ಸುದ್ದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಏಕದಿನಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಅವರು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರದರ್ಶನ ನೋಡಿ ಅವರು ಆಡ್ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಗಂಗೂಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗಂಗೂಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: "ಈ ಸುದ್ದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳೋಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಿದ್ರೆ ಏಕದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಕೊಹ್ಲಿ ಏಕದಿನ ದಾಖಲೆ ಅದ್ಭುತ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ಹಾಗೇ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ." ಅಂತ ಗಂಗೂಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಬ್ಬರೂ ಟೆಸ್ಟ್, ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ವು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ರಿಂದ ಪರ್ತ್, ಅಡಿಲೇಡ್, ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಇಬ್ಬರ ಕೊನೆಯ ಸರಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ಏಕದಿನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ದಾಖಲೆ ರೋಹಿತ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ.
2025 ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಸಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ಕೊಹ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿಲ್ಲ.
ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಇಂಡಿಯಾ A ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಲಿ: ಬಿಸಿಸಿಐ
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಆ ಮಾದರಿಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ರು. ಈ ವರ್ಷ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾದರಿಯಿಂದಲೂ ಇಬ್ಬರೂ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ್ರು. ಈಗ ಏಕದಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡುವುದು ಇಬ್ಬರ ಗುರಿ. ಆದ್ರೆ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ಗೆ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಆಟಗಾರರನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುವ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಇಬ್ಬರ ವಿದಾಯ ಪಂದ್ಯಗಳಾಗಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡ್ತಿತ್ತು.
ಆದ್ರೆ ಹೆಸರು ಹೇಳದ ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧಿಕಾರಿ ಈ ವಾದಗಳನ್ನ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ರು. ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಬ್ಬರೂ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರಬೇಕು. ಇಬ್ಬರೂ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಒಂದು ಗುಂಪು ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಇಂಡಿಯಾ A ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ವಾದಿಸುವವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ. ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಂದಿನ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ರಿಂದ 25 ರವರೆಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಸರಣಿಗೆ ಮುನ್ನ, ಜೇಕ್ ಫ್ರೇಸರ್-ಮೆಕ್ಗುರ್ಕ್ ನೇತೃತ್ವದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ A ತಂಡ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಇಂಡಿಯಾ A ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನಾಡಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಒಂದು ಗುಂಪು ಕೇಳ್ತಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 ರಂದು ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹಿರಿಯ ತಂಡ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿದೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 24 ರಂದು ಆರಂಭವಾಗುವ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುನ್ನ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಆರು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ. ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಇಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ.