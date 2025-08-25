ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ಕೆಸಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ?
ಬೆಂಗಳೂರು: ಏಷ್ಯಾಕಪ್ಗಾಗಿ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ನಂತರ, ಕೇರಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಎರಡನೇ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭವಾದಾಗ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನದತ್ತ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದವು. ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಮತ್ತು ಉಪನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸಂಜುವಿನ ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿತ್ತು. ಗಿಲ್ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸಂಜುವನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆಗಾರ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಫಿನಿಷರ್ ಆಗಿ ಆಡುವ ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ತಂಡದ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ಕೆಸಿಎಲ್ ಎರಡನೇ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭವಾದಾಗ, ಸಂಜು ಮೊದಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದರು. ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ, ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಫಿನಿಷರ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚಿ ಆಡುವ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಬಹುದೆಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಜ್ವರದಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 98 ರನ್ಗಳ ಸಣ್ಣ ಗುರಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಎಂಬುದು ಸಂಜು ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಣ್ಣ ಸಾಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಔಟಾಗದೆ ಉಳಿದರು, ಸಂಜು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಇಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ, ಆಲಪ್ಪುಝ ರಿಪ್ಪಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೊಚ್ಚಿ ಬ್ಲೂ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪರ ಸಂಜು ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಆಡಲಿಲ್ಲ. ತಂಡ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದರೂ, ಆರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಫಿನಿಷರ್ ಆಗಿ ಆಡಲು ಸಂಜು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರ ವಿಫಲವಾಯಿತು. 22 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸದೆ 13 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಸಂಜು, ಜಲಜಾ ಸಕ್ಸೇನಾ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಚಂದ್ರಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿ ಔಟಾದರು. ಕೆಸಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಜು ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸುದ್ದಿಯಾಯಿತು. ಇದು ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಹನ್ನೊಂದರ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅರಿವಿನಲ್ಲಿ, ಏರೀಸ್ ಕೊಲ್ಲಂ ಸೈಲರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಜು ಮರಳಿದರು.
237 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಆರಂಭ ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಸಂಜುವನ್ನು ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಆಡಿಸಲು ಬ್ಲೂ ಟೈಗರ್ಸ್ಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿತು. ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಆಡಿದ ಸಂಜು 42 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. 51 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 14 ಫೋರ್ ಮತ್ತು 7 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 121 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಮೊದಲು ಔಟಾದರೂ, ಟೈಗರ್ಸ್ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಆಡಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಸಂಜುವಿನ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಿವೆ.
ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಗೆ ಖಡಕ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್: ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನ ಆಡುವ ಹನ್ನೊಂದರ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ತನ್ನ ಬಲವಾದ ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಸರಿಹೊಂದದ ಫಿನಿಷರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಡಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದು ಸಂಜುವಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು. ಮುಂಬರುವ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಜು ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸಂಜುವಿನೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಗಾರರು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ತ್ರಿಶೂರ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಟೈಗರ್ಸ್ನ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ.
2024ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಬಳಿಕ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಹಾಗೂ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಭಾರತ ಟಿ20 ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಎದುರಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಆಕರ್ಷಕ 754 ರನ್ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಮನ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದರ ಜತೆಗೆ ಭಾರತ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿರುವ ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಭಾರತ ಟಿ20 ತಂಡದ ಭವಿಷ್ಯದ ನಾಯಕ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಗೆ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಉಪನಾಯಕ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಮರಳಿರುವುದು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಹೆಡ್ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ತಲೆನೋವು ಹೆಚ್ಚುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಮಾತ್ರ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.