ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಆಟಗಾರರ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬ್ರೊನ್ಕೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಯೋ-ಯೋ ಟೆಸ್ಟ್ಗಿಂತ ಕಠಿಣವಾದ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸವಾಲೊಡ್ಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಆಟಗಾರರ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 2017 ರಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾಗ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದ ಯೋ-ಯೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆಗಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತರಬೇತುದಾರ ಶಂಕರ್ ಬಸು ಆ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದರು. ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಟಗಾರರ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೊನ್ಕೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯೋ-ಯೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರಯಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಬ್ರೊನ್ಕೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಂದರೇನು, ಇದು ಯೋ-ಯೋ ಟೆಸ್ಟ್ಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಅನುಭವಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲು ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ
ಕಳೆದ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಆಡ್ರಿಯನ್ ಲೆ ರೂಕ್ಸ್, ಬ್ರೊನ್ಕೊ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ನಂತರ ಬಿಸಿಸಿಐ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಬ್ರೊನ್ಕೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ ಬೇಕಾಗುವ ರಗ್ಬಿ ಆಟಗಾರರಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಮತ್ತು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಟಗಾರರ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬ್ರೊನ್ಕೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 20 ಮೀಟರ್, 40 ಮೀಟರ್, 60 ಮೀಟರ್ ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿವೆ. ಮೊದಲು 20 ಮೀಟರ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಓಡಬೇಕು, ನಂತರ 40 ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ನಂತರ 60 ಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಇದು ಬ್ರೊನ್ಕೊ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಒಂದು ಸೆಟ್, ಹೀಗೆ ಐದು ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ವಿರಾಮವಿಲ್ಲದೆ ಓಡಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಒಟ್ಟು ದೂರ 1200 ಮೀಟರ್, ಒಂದು ಸೆಟ್ 240 ಮೀಟರ್. ನೀಡಲಾಗುವ ಸಮಯ ಕೇವಲ ಆರು ನಿಮಿಷಗಳು.
ಯೋ-ಯೋ ಟೆಸ್ಟ್ಗಿಂತ ಇದು ಎಷ್ಟು ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ. ಯೋ-ಯೋ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 20 ಮೀಟರ್ನ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಓಡಬೇಕು, ಹೀಗೆ 40 ಮೀಟರ್, ಇದು ಒಂದು ಶಟಲ್. ಇದರ ನಂತರ ಹತ್ತು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮೊದಲ ಶಟಲ್ನ ವೇಗದ ಮಟ್ಟ ಐದು. ಎರಡನೇ ವೇಗದ ಮಟ್ಟ ಒಂಬತ್ತು, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಒಮ್ಮೆ ಓಟ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ವೇಗದ ಮಟ್ಟ 12 ಕ್ಕೆ ಮೂರು ಮತ್ತು 13 ಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಶಟಲ್ಗಳಿರುತ್ತವೆ. 14 ರಿಂದ ಎಂಟು ಶಟಲ್ಗಳಿವೆ. 23 ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗದ ಮಟ್ಟ.
ಪ್ರತಿ ವೇಗದ ಹಂತವನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಮೂರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳಿವೆ. ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನು ಓಡಿ ದಣಿದಾಗ ಅಥವಾ ತನ್ನ ವೇಗವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಯೋ-ಯೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಲು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗಳಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಕ 17.1. ಪ್ರತಿ ದೇಶಕ್ಕೂ ಇದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಬ್ರೊನ್ಕೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಯೋ-ಯೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರಯಲ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಮಿತಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳು ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಎಂಟು ನಿಮಿಷ 15 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು, ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳಿಗೆ ಎಂಟು ನಿಮಿಷ 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಮಿತಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ, ಬ್ರೊನ್ಕೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಹೊರಬಂದ ನಂತರ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲು ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಕಡೆಗಳಿಂದ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮನೋಜ್ ತಿವಾರಿಯಂತಹ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರರು ಇದನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಹಿಂಜರಿದಿಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಏಕದಿನ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಟೀಕೆ ಮತ್ತು ಅಪಹಾಸ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ರೋಹಿತ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. 2017 ರಲ್ಲಿ ಯೋ-ಯೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದಾಗ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ 35 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರು, ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ 30 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು ಮತ್ತು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು. ಹಲವು ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರ ನಿರ್ಗಮನಕ್ಕೂ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಇದು ರೋಹಿತ್ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಪ್ರಮುಖ ಆತಂಕ. ಆದರೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯಂತೆಯೇ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ತರಬೇತುದಾರ ಅಂಕಿತ್ ಕಾಳಿಯಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2027 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ತೀವ್ರ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.