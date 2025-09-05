ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರ ಬಾಘಿ 4 ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ ಹರ್ಷ ಅವರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ ಅದ್ಭುತ ಆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅವರ ದೇಹದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರ್ಮೆಶನ್ ಸಹ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಬಾಘಿ 4 ಶುಕ್ರವಾರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ ಹರ್ಷ ಅವರ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಾಜಿದ್ ನಾಡಿಯಾಡ್ವಾಲಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಘಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಈ ನಾಲ್ಕನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ ಅವರ ವಿಭಿನ್ನ ನೋಟ ಮತ್ತು ಶೈಲಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಅದ್ಭುತ ದೇಹದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೆಷನ್ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆಯೂ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರ ತರಬೇತುದಾರ ನಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಬಾಘಿ 4' ಗಾಗಿ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು?
'ಬಾಘಿ 4' ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರ ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟ ಮತ್ತು ಸದೃಢ ದೇಹವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅವರ 8-9 ತಿಂಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇದೆಯೆಂಬುದು ಗೊತ್ತೆ? ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ತರಬೇತುದಾರ ನಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಜ್ ತಕ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ ತನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಬಾಘಿ'ಯ ಇತರ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, 'ಬಾಘಿ 4' ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಅಗಲ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಸದೃಢವಾಗಿಸಲು ಅವರು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟೈಗರ್ ಡಯಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನು?
- ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರ ದೇಹವನ್ನು ಆಕಾರಕ್ಕೆ ತರಲು, ಅವರನ್ನು ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ತರಬೇತುದಾರ ನಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಾರ್ಷಲ್ ಅರ್ಟ್ಸ್, ಕಾರ್ಡಿಯೋ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು, ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
- ವ್ಯಾಯಾಮದ ಜೊತೆಗೆ, ಟೈಗರ್ನ ಆಹಾರಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ನಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದರು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವನ ದೇಹವು ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು.
- ಟೈಗರ್ ದಿನಕ್ಕೆ 4000 ರಿಂದ 4500 ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತರಬೇತುದಾರ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ 600 ಗ್ರಾಂ ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ, ಅವರು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ 300 ಗ್ರಾಂ ಸಿಹಿ ಗೆಣಸನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು.
- ಸ್ನಾಯುಗಳಂತೆ ಕಾಣಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ 10 ಮೊಟ್ಟೆಗಳು, 400 ಗ್ರಾಂ ಕೋಳಿ ಮತ್ತು 200 ಗ್ರಾಂ ಮೀನುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು.
- ತನ್ನ ಉಪಾಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಚ್ ಹೇಳುವಂತೆ, ಅವನು ಓಟ್ಸ್, ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದನು. ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಅವನು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ 6-7 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದನು.