ಗ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸಿದ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬ
ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗಿನ ಸುಂದರ ದೀಪಾವಳಿ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್, ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಆರಾಧ್ಯ ಬಚ್ಚನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಬಚ್ಚನ್ ಪರಿವಾರ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಿ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಗಳು ಶ್ವೇತಾ ಬಚ್ಚನ್, ನವ್ಯಾ ನವೇಲಿ ನಂದಾ, ಅಗಸ್ತ್ಯ ನಂದಾ ಮತ್ತು ನಿಖಿಲ್ ನಂದಾ ಕೂಡಾ ಇದ್ದರು. ಈ ಫೋಟೋದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು, "Happy (happy face emoji) + Diwali (diya emoji) = Happy Diwali" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಫೋಟೋವು, ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ನಡುವಿನ ವಿಚ್ಛೇದನದ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಇಬ್ಬರೂ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದಂಪತಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಈ ವದಂತಿಗಳು ಶುರುವಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಈ ಕುಟುಂಬ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲಾ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಬಿಗ್ ಬಿ ತಮ್ಮ 83ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಆರಾಧ್ಯ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಾವನಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದರು. ಅವರು ಅಮಿತಾಭ್ ಮತ್ತು ಆರಾಧ್ಯ ಅವರ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ, "Happy Birthday dearest Pa-Dadajiii. Love and God bless always" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದರು.
ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಕೆಲಸ: '120 ಬಹದ್ದೂರ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿ!
ಕೆಲಸದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ಅಭಿನಯದ '120 ಬಹದ್ದೂರ್' ಚಿತ್ರದ ಆರಂಭಿಕ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು 1962ರ ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಯುದ್ಧದ ನೈಜ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಿ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯವು 'ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ಪತಿ' ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಯಿತು. ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಫರ್ಹಾನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆ, ಖ್ಯಾತ ಚಿತ್ರಕಥೆಗಾರ ಜಾವೇದ್ ಅಖ್ತರ್ ಕೂಡಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಕೂಡಾ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿದರು.
ನಂತರ ಫರ್ಹಾನ್, ರೆಜಾಂಗ್ ಲಾ ಕದನದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು 3,000 ಚೀನೀ ಸೈನಿಕರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದ ವೀರ ಯೋಧರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ, ಫರ್ಹಾನ್ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟರು, ಅದು ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಆರಂಭಿಕ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ.
ಅವರು, "ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರವು ರೆಜಾಂಗ್ ಲಾ ಕದನದಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ನಿರೂಪಕರ ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಆರಂಭಿಕ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಿರೂಪಕರಾಗಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಪ್ಪಿದರೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಗೌರವ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
120 ಬಹದ್ದೂರ್
'120 ಬಹದ್ದೂರ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಲಡಾಖ್ನ ಅದ್ಭುತ ಭೂದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು 1962ರ ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಯುದ್ಧದ ನೈಜ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಫರ್ಹಾನ್ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಶೈತಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಭಾಟಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಮೇಜರ್ ಮತ್ತು ಅವರ 13 ಕುಮಾನ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ನ ಸೈನಿಕರು ಅಗಾಧ ಶತ್ರು ಪಡೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ನಿಂತಿದ್ದರು.
ರಜ್ನೇಶ್ 'ರೇಜಿ' ಘಾಯ್ ನಿರ್ದೇಶನದ, ರಿತೇಶ್ ಸಿಧ್ವಾನಿ, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ನ ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಗರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ನ ಅಮಿತ್ ಚಂದ್ರ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು 2025ರ ನವೆಂಬರ್ 21ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.