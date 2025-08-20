ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಮಗ ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಲಾಂಚ್ ವೇಳೆ ಶಾರುಖ್ ಕೈಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಕಥೆ ಹೇಳಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಗುಣಮುಖರಾಗಲು 1-2 ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಗಾಯ: ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಗ ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮೊದಲ ವೆಬ್ ಸರಣಿ 'ದಿ ಬ್ಯಾಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಲಿವುಡ್' ನ ಪ್ರಿವ್ಹೂವ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗಾಯವಾಗಿರುವಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ತಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಗೆ ಹೇಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಯ್ತು?

ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಕೈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಲು ಸಾಕು. ಹೇಗಾದರೂ, ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಆಹಾರ ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ, ಹಲ್ಲುಜ್ಜುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಬೆನ್ನು ತುರಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೊರತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ನಾನು ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

Related Articles

ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್, ನಿಖಿಲ್ ಕಾಮತ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಹೊಸ ಮದ್ಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಂಚ್
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್, ನಿಖಿಲ್ ಕಾಮತ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಹೊಸ ಮದ್ಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಂಚ್
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿರೋದು ಯಾಕೆ? ಈ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯೇ ಕಾರಣವೇ?
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿರೋದು ಯಾಕೆ? ಈ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯೇ ಕಾರಣವೇ?

'ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶಾರುಖ್ 'ಕಿಂಗ್' ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಇದಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ವೈದ್ಯರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಇದು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಈಗ ಅದರ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪುನರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

View post on Instagram
 

 

ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?

'ದಿ ಬ್ಯಾಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಲಿವುಡ್' ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ಸರಣಿಯ ಮೂಲಕ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮಗ ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಸಹ-ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮತ್ತು ಬರಹಗಾರರು ಬಿಲಾಲ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಮತ್ತು ಮಾನವ್ ಚೌಹಾಣ್. ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಕನಸುಗಾರರ ಜಗತ್ತನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಜೊತೆಗೆ, ರಾಘವ್ ಜುಯಾಲ್, ಮೋನಾ ಸಿಂಗ್, ಅನ್ಯಾ ಸಿಂಗ್, ಗೌತಮಿ ಕಪೂರ್, ಮನೋಜ್ ಪಹ್ವಾ, ವಿಜಯಂತ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮನೀಶ್ ಚೌಧರಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.