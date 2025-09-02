ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ನಟ ದುಲ್ಖರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ನಿರ್ಮಾಣದ Lokah Chapter 1 Chandra Movie ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹುಡುಗಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಭ್ಯ ಮಾತು ಬಳಸಿ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಟೀಂ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದೆ.
ಕೊಚ್ಚಿ: ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಅಭಿನಯದ 'ಲೋಕಃ: ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಚಂದ್ರ' ಸಿನಿಮಾವು ಬಲಪಂಥೀಯ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾದವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೌರಾಣಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಚಿತ್ರಣವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಿರೂಪಣೆಗಳನ್ನು ತಿರುಚುತ್ತದೆ, ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂ ರಾಜನೊಬ್ಬ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸುಡುವ ದೃಶ್ಯ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಿಷನರಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಕರಂತೆ ತೋರಿಸಿರೋದು, ನಾಯಕಿ ವಿನಾಯಕನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಸಹ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು, ವಿಲನ್ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಹಿಂದೂ ದೇವರ ಚಿತ್ರಗಳ ಮುಂದೆ ಕೊಲ್ಲುವುದು ಮುಂತಾದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತಹ ಚಿತ್ರಣಗಳು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಇತರ ನಿರೂಪಣೆಗಳನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗುರಿಯಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಅಸಭ್ಯ ಭಾಷೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದೆ.
ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ ಸಿನಿಮಾ ಟೀಂ!
“ವೇಫೇರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ, ನಾವು ಜನರನ್ನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇವೆ, ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಆ ಮಾತನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ
ಉಂಟಾದ ನೋವಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಎಂದು ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ” ಎಂದು ದುಲ್ಖರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಒಡೆತನದ ನಿರ್ಮಾಣ ತಂಡವು ಹೇಳಿದೆ.
ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ವಿಷಯ ಬೇಸರ ತಂದಿದೆ?
ಕೆಲವರು ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತರ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಇತರರು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸೃಜನಶೀಲ ಕಲ್ಪನೆಯ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು, ಆರೋಪಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದರು. “ಮುಖ್ಯ ನಟಿ ಕಲ್ಯಾಣಿಯವರ ತಂದೆ, ಜನಂ ಟಿವಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು. ಆ ಚಾನೆಲ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸನಾತನಿಗಳು ಜನಂ ಟಿವಿಯನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ. ಚಾನೆಲ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಕೇರಳದ ತ್ರಿಶೂರಿನ ಕಣ್ಣಾಟುಕರದಲ್ಲಿದೆ” ಎಂದು ಓರ್ವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಲಯಾಳಿಗಳಲ್ಲದವರು ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಲು ಸ್ವತಂತ್ರರು, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಲಯಾಳಿಗಳು ಧರ್ಮವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ, ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಲೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪರದೆಯ ಮೇಲಿನ ದೇವರುಗಳ ಚಿತ್ರಣಗಳು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಭಂಗಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಓರ್ವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಲಯಾಳಿಗಳು ಅಂತಹ ಚಿತ್ರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಸುರಕ್ಷಿತರಲ್ಲ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. “ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ದೆವ್ವಗಳಿಂದ” ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹಿಂದೂ ದೇವರು ತೋರಿಸದ ಕಾರಣ ಕಾಂಜರಿಂಗ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಹ ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಲೋಕಃ ಚಿತ್ರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?
ಅರುಣ್ ಡೊಮಿನಿಕ್ ನಿರ್ದೇಶನ, ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಲೋಕಃ ಚಿತ್ರವು ಅಸಾಧಾರಣ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜೀವಿಗಳ ಗುಪ್ತ ಜಾಲದ ನಾಯಕ ಮೂತನ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುವ ನಿಗೂಢ ಮಹಿಳೆ ಚಂದ್ರಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅವಳು ಮೂರು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾಳೆ. ಚಿತ್ರವು ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಅದು ವಿಶ್ವವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ, ಹೊಸ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸರಣಿಯ ಮುಂಬರುವ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಬಲ ಜಾತಿಯ ಮಲಯಾಳಿ ಕೊಟ್ಟಾರತಿಲ್ ಸಂಕುನ್ನಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಕೇರಳ ಜಾನಪದದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಅವರು 1909 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಥೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ‘ಲೋಕದಲ್ಲಿ’ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಸಂಭಾಷಣೆಯು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೋಯಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ: ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೋಯಿಸಿದೆ.