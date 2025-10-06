ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು – ಕೇವಲ ವೈಭವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸೇತುಪತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಪ್ರಿಯಾ ಅವರು ಈ ಪುನರ್ಮಿಲನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಆತಿಥ್ಯ ನೀಡಿದರು.
ಚೆನ್ನೈ ಅಪರೂಪದ, ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಸಮಾಗಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು!
ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕದ ದಂತಕಥೆಗಳು, ತಮ್ಮ ಚಿನ್ನದಂಥ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯನ್ನು ಆಳಿದವರು, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದವರು... ಅಂತಹ 80ರ ದಶಕದ 31 ಪೌರಾಣಿಕ ತಾರೆಯರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ? ರೋಮಾಂಚನವಾಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4ರಂದು ಚೆನ್ನೈ ನಗರವು ಇಂತಹದೊಂದು ಅಪರೂಪದ, ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಸಮಾಗಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕೂಟವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಸ್ನೇಹ, ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾದ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಒಂದು ಹಬ್ಬವಾಗಿತ್ತು!
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ಪುನರ್ಮಿಲನವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ, ಯಾವುದೇ ಅದ್ದೂರಿ ಸಮಾರಂಭದ ಬದಲು, ಹೆಚ್ಚು ಆಪ್ತವಾದ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯ ಕೂಟವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು – ಕೇವಲ ವೈಭವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸೇತುಪತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಪ್ರಿಯಾ ಅವರು ಈ ಪುನರ್ಮಿಲನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಆತಿಥ್ಯ ನೀಡಿದರು.
ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜರು ಈ ಸಮಾಗಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಯಾರಿದ್ದರು ಗೊತ್ತಾ? ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಜ್ಯಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್, ತಮಿಳಿನ ಸರತ್ಕುಮಾರ್, ಕನ್ನಡದ ನೆಚ್ಚಿನ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್, ರಾಧಾ, ಸುಹಾಸಿನಿ, ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್, ಶೋಭನಾ, ರೇವತಿ, ಖುಷ್ಬೂ, ಭಾಗ್ಯರಾಜ್, ಪ್ರಭು, ಮೀನಾ, ಲತಾ, ನಾದಿಯಾ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್, ರೆಹಮಾನ್, ಜಯಸುಧಾ, ಭಾನು ಚಂದರ್, ಲಿಸ್ಸಿ, ನರೇಶ್, ಸುರೇಶ್, ಜಯರಾಮ್, ಅಶ್ವತಿ ಜಯರಾಮ್, ಸರಿತಾ, ಸ್ವಪ್ನಾ, ಮತ್ತು ಜಯಶ್ರೀ ಸೇರಿದಂತೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 31 ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗಳು!
ಅಬ್ಬಾ! ಈ ಪಟ್ಟಿ ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಕು, 80ರ ದಶಕದ ಸುವರ್ಣ ಕಾಲ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ತಾರೆಯರೆಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು, ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೆಸೆದ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿದರು. ನಗು, ಹರಟೆ, ನೆನಪುಗಳ ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಸಮಯ ಕಳೆದಿದ್ದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪರಸ್ಪರರ ಸಿನಿಪಯಣದ ಬಗ್ಗೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಏರಿಳಿತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣಗಳು ಸಿನಿಮಾರಂಗದ ನಿಜವಾದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲಿನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಪ್ರೀತಿ!
ಸಂಜೆ ಕಳೆದಂತೆ, ಈ ಕೂಟವು ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲಿನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಲ, ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಂದರ ಜ್ಞಾಪನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಗು, ಕಣ್ಣಂಚಿನ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯತೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸ್ನೇಹದ ಅಮರತ್ವವನ್ನು ಸಾರಿದವು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ, ಒಂದೇ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಂಬ ವಿಷಯ ಎಂದಿಗೂ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಕಾಲಾತೀತ ಸಂಬಂಧಗಳ ಒಂದು ಸುಂದರ ಆಚರಣೆ!
ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ತಾರೆಯರು ಸಂತೋಷದ ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತು 80ರ ದಶಕದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಮಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟರು. ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯ ನಾಸ್ಟಾಲ್ಜಿಯಾ, ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಸ್ನೇಹ - ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಕಾಲಾತೀತ ಸಂಬಂಧಗಳ ಒಂದು ಸುಂದರ ಆಚರಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ತಾರೆಯರ ಪುನರ್ಮಿಲನ, ಅವರು ಗಳಿಸಿದ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯಷ್ಟೇ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧಗಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಕೂಟಗಳು ಸದಾ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ.