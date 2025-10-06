ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ವಿಜಯ್ ಅವರ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ! ಆ ಉಂಗುರ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯ ಉಂಗುರವನ್ನು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಸಹ ಧರಿಸಿರುವುದು ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು.
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಪ್ರಶಾಂತಿ ನಿಲಯಂ ಭೇಟಿ, ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಉಂಗುರ! ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಜೊತೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಗುಸುಗುಸು!
'ಟಾಲಿವುಡ್ ರೌಡಿ' ಖ್ಯಾತಿಯ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ (Vijay Devarakonda) ಎಂದರೆ ಯುವಜನತೆಯ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಅವರೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಅದು ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾದರೆಂದರೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಣ್ಣುಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಪ್ರಶಾಂತಿ ನಿಲಯಂಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಬೆರಳಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಉಂಗುರ ಈಗ ಸಖತ್ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಉಂಗುರಕ್ಕೂ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣಗೂ (Rashmika Mandanna) ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಖತ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ!
ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ, ತಮ್ಮ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ಲೈಗರ್’ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಪುಟ್ಟಪರ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶಾಂತಿ ನಿಲಯಂಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಚಿತ್ರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲೆಂದು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಭೇಟಿಯ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ, ಬಿಳಿ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ವಿಜಯ್ ಅವರ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ! ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸರಳತೆಯ ಸಂಕೇತದಂತಿದ್ದ ಆ ಉಂಗುರ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯ ಉಂಗುರವನ್ನು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಸಹ ಧರಿಸಿರುವುದು ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಇದನ್ನೇ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ನಡುವೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ನಡೆದಿದೆ ಅಥವಾ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹರಿದಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ.
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ-ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಪ್ರೀತಿ ವಿಚಾರದ ಗುಸುಗುಸು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ!
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಚಾರದ ಗುಸುಗುಸು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ‘ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಂ’ ಮತ್ತು ‘ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್’ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಟಿಸಿದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಏನೋ ಇದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಆಗಾಗ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಪರಸ್ಪರರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಂಬು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೀಗ, ಪ್ರಶಾಂತಿ ನಿಲಯಂನ ಈ ಉಂಗುರದ ಕಹಾನಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಚರ್ಚೆಗೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ನೀಡಿದೆ. "ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬಹುದಾ?" ಎಂದು ಕೆಲವರು ಕೇಳಿದರೆ, "ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ! ಇದು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಉಂಗುರವೇ!" ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ತಲೆಯಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಂಗುರ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಂಕೇತ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಕಥೆಯೇ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರಿಬ್ಬರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದೆ!
ಸದ್ಯ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ತಮ್ಮ ‘ಲೈಗರ್’ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಕೂಡಾ ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ನಟಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರೂ ಸದ್ಯ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಕೆಲ ವಿಮರ್ಶಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರೀತಿ-ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಸಮಯ-ಸಂದರ್ಭಗಳ ಹಂಗಿಲ್ಲವಲ್ಲ?
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಆ ಸಣ್ಣ ಉಂಗುರ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಜೊತೆಗಿನ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇವರಿಬ್ಬರು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ? ಅಥವಾ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ವದಂತಿಯಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ, ವಿಜಯ್ ಅಥವಾ ರಶ್ಮಿಕಾ ತಮ್ಮ ಬಾಯ್ತೆರೆಯಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಸಖತ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ.