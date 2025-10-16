ನಟಿ, ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮಧುಮತಿ ಅವರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾಲಿವುಡ್ ಕಲಾವಿದರು, ಮಧುಮತಿ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಧುಮತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲಕರ ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಹಿರಿಯ ನಟಿ, ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮಧುಮತಿ ಅವರು 87ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 60, 70 ಮತ್ತು 80ರ ದಶಕದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೆಲೆನ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಗುರು!
ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರು ಮಧುಮತಿ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಧುಮತಿ, ಇತರ ಯುವ ಕಲಾವಿದರೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಈ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಅವರು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ, 'ನನ್ನ ಮೊದಲ ಗುರು. ನಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಧುಮತಿ ಅವರಿಂದ ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಂಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ' ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಂದು ದಾರಾ ಸಿಂಗ್, 'ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಿ ಮಧುಮತಿ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಈ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನೃತ್ಯ ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ, ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಸುಂದರ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಚಂಕಿ ಪಾಂಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರು ಈ ಮಧುಮತಿ?
ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮಧುಮತಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು 'ರಾಜಾ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು 1957 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮರಾಠಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ವಿವಿಧ ನೃತ್ಯ ಶೈಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಮಧುಮತಿ, ಭರತನಾಟ್ಯ, ಕಥಕ್, ಮಣಿಪುರಿ ಮತ್ತು ಕಥಕ್ಕಳಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಮಧುಮತಿ ಅವರು 'ಆಂಖೇ', 'ಟವರ್ ಹೌಸ್', 'ಶಿಕಾರಿ', 'ಮುಜೆ ಜೀನೆ ದೋ' ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮಧುಮತಿ ಅವರು 19ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು 1977 ರಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯವನ್ನು ತೊರೆದರು, ಆದರೆ ಪತಿಯ ಮರಣದ ನಂತರ, ಅವರು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಮಧುಮತಿ ನೃತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ತೆರೆದು ಅನೇಕರಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಕಲಿಸಿದರು.