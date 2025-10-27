ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ನಂತರ, ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ 2020 ರಲ್ಲಿ 'ಆಶ್ರಮ್' ವೆಬ್ ಸರಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇದನ್ನು 'ದೇವರ ಕೃಪೆ' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಏರುಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಿರಿಯ ನಟ ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ (Bobby Deol) ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ (Aryan Khan) ಅವರ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ವೃತ್ತಿಪರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ.
ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ: ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಅವರೇ ಹೇಳುವಂತೆ, ಅವರು ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಬ್ಯಾಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಲಿವುಡ್' ವೆಬ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ತಲ್ವಾರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದ ಬಾಬಿ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ 30 ವರ್ಷಗಳ ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದ ಹಲವು ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಕುಡಿತ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಂಬೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್, ತಾನು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, "ಹೌದು, ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅದು ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಚಟ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ವ್ಯಸನಿಯಾಗುವಂತಹ ಜೀನ್ಗಳಿರುತ್ತವೆ.
ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ನಂತರ, ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ 2020 ರಲ್ಲಿ 'ಆಶ್ರಮ್' ವೆಬ್ ಸರಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇದನ್ನು 'ದೇವರ ಕೃಪೆ' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, "ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಧ್ವನಿ ಒಳಗಿನಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಕುಡಿತ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ನಾನು ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪರಿಚಯವಿರುವ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗಿನ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧ ನೂರು ಪಟ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು
ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ 1977 ರಲ್ಲಿ 'ಧರಮ್ ವೀರ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ 'ಬರ್ಸಾತ್' 1995 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 'ಸೋಲ್ಜರ್', 'ಬಾದಲ್', 'ಬಿಚ್ಚು', 'ಹಮರಾಜ್', 'ಅಪ್ನೆ', 'ಯಮಲಾ ಪಗಲಾ ದೀವಾನಾ', 'ಹೌಸ್ಫುಲ್', 'ಅನಿಮಲ್' ಮತ್ತು 'ಹರಿ ಹರ ವೀರ ಮಲ್ಲು' ಮುಂತಾದ ಅದ್ಭುತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 'ಆಲ್ಫಾ' ಮತ್ತು 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಸೇರಿವೆ, ಇವು 2026 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ.