ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ತನ್ನ ತಂದೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೌರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಬ್ಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಮಾತು!
ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ (Dharmendra) ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟನ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೌರ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪರೂಪದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವನ
ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಒಬ್ಬರೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವಿಷಯ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ (Bobby Deol) 'ನನ್ನ ಪೋಷಕರಿಬ್ಬರೂ ಖಂಡಾಲಾದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಸದ್ಯ ಖಂಡಾಲಾದ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ,” ಎಂದು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ ಅನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆಹಾರವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. “ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ,” ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ದಂಪತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಆರಾಮ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಳುವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಶೀಲ ತಂದೆ
ಬಾಬಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಶೀಲ ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಾಟಕೀಯವೆಂದು ತೋರುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ. “ಅಪ್ಪ ತುಂಬಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಅತಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಬರೆದರು ಅಥವಾ ಹೇಳಿದರು ಎಂದು ನಾನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ತಾವು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ,” ಎಂದು ಬಾಬಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ತಾಯಿಯ ಶಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಬಾಬಿ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೌರ್ ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಸಹ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು “ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭೇಟಿಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಶಾಲಿ ಮಹಿಳೆ” ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ನ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ನಗರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು.
ಬಾಬಿ ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಆಳವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ, “ನಾನು ಇಂದು ಏನಾಗಿದ್ದೇನೋ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕಾರಣ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಬೆಂಬಲದಿಂದಲೇ ನನ್ನ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆದರು,” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೌರ್ ವಹಿಸಿದ ಮೌನ ಆದರೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ.