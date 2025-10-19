ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಈ 'ಥ್ರೋಬ್ಯಾಕ್' ಕಥೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸಿಹಿ ನೋಸ್ಟಾಲ್ಜಿಯಾವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಸಿನಿ ತಾರೆಯರ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಜೀವನದ ಹಿಂದೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುಭವಗಳೂ ಇವೆ ಎಂಬುದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ..
ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊದಲ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಕರಣ ಬಹಿರಂಗ!
ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾರಂಗದ ಸ್ವೀಟಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ (Anushka Shetty) ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸುದ್ದಿ! ಬಾಹುಬಲಿ ಬೆಡಗಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂದರೆ, ತಮ್ಮ ಮೊದಲ 'ಐ ಲವ್ ಯೂ' ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಬ್ಬಾ! ಇಂತಹ ವಿಷಯ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದು ಸಹಜ ಅಲ್ವಾ? ಬನ್ನಿ, ಏನಿದು ಕಥೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋಣ.
ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯರು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. 'ಬಾಹುಬಲಿ'ಯಲ್ಲಿ ದೇವಸೇನಾ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಮನೆಮಾತಾದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನ ಹಿಂದೆ, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಥೆಯೂ ಅಡಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಬಯಲಾಗಿದೆ! ಹೌದು, ಅನುಷ್ಕಾ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಇದು ಈಗ ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಶಾಲಾ ದಿನಗಳೆಂದರೆ ಹಾಗೆ, ಅದೆಷ್ಟೋ ಮುಗ್ಧ ಪ್ರೀತಿಗಳು, ಮುಸಿಮುಸಿ ನಗುಗಳು, ಮನಸಿನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳುವ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಲೋಕ! ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಪುಟವಿದೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅವರೊಬ್ಬ ಹುಡುಗನನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದರಂತೆ. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರಂತೆ ಹುಡುಗರೂ ಕೂಡ ನಾಚಿಕೆ ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಆ ಹುಡುಗ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಹಿಂಜರಿದು, ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮೂಲಕ ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರಿಗೆ 'ಐ ಲವ್ ಯೂ' ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದನಂತೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅನುಷ್ಕಾ ಮುಗುಳು ನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮುಗ್ಧ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಥೆ ಕೇಳಿ
ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರ ಈ ಮುಗ್ಧ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಥೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳು ನೆನಪಾಗುತ್ತವೆ, ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗದೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಆ ಮುಜುಗರ, ಆ ಮುಗ್ಧತೆ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಸುಂದರ ಅನುಭವ. ಆದರೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರ ಈ ಕಥೆಗೆ ಒಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದೆ! ಆ ಹುಡುಗ ಐ ಲವ್ ಯೂ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲವಂತೆ. ಅವರು ಆ ಹುಡುಗನ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. "ನಾನು ಆ ಹುಡುಗನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಆ ರೀತಿ ಯೋಚಿಸಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅನುಷ್ಕಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಹುಡುಗ ಯಾರು, ಅವನ ಹೆಸರು ಏನು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಘಟನೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಶಾಲಾ ದಿನಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ಹಾಗೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರಳಿದರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೇವಲ ಸವಿ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿದುಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಿಹಿ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಆ ಹುಡುಗ ಯಾರು? ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತಿದಾನೆ ಎಂಬ ಯಾವುದೇ ಸಂಗತಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಲ್ಲ!
ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಈಗ ಸಿನಿವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಬ್ಯುಸಿ
ಸದ್ಯ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 'ಮಿಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪೋಲಿಶೆಟ್ಟಿ' ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಇಡಲು ಅನುಷ್ಕಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಈ 'ಥ್ರೋಬ್ಯಾಕ್' ಕಥೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸಿಹಿ ನೋಸ್ಟಾಲ್ಜಿಯಾವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಸಿನಿ ತಾರೆಯರ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಜೀವನದ ಹಿಂದೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುಭವಗಳೂ ಇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.