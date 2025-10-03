Akshay Kumar Reveals Daughter Received Nude Photo Request ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಮಗಳ ಬೆತ್ತಲೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದ ಎಂದು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ (ಅ.3): ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ 13 ರ್ಷದ ಪುತ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಗಿರುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅನಾಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಆನ್ಲೈನ್ಗೆ ಬಂದು ಆಕೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಳಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಎಂದು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ಮುಂಬೈನ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸೈಬರ್ ಜಾಗೃತಿ ತಿಂಗಳು 2025 ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದರು.
"ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಮಗಳು ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಆಡಬಹುದಾದಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ಗಳು ಇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ಆಡುತ್ತಿರುತ್ತೀರಿ' ಎಂದು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅನ್ಲೈನ್ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮಿಂಗ್ ಆಡುವಾಗ ಆದ ಘಟನೆ
"ನೀವು ಆಟವಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತ್ತು. ನೀನು ಗಂಡೋ ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣೋ? ಎಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಹೆಣ್ಣು ಎಂದು ಕಳಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಆತ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸಿದ್ದ. ನಿನ್ನ ಬೆತ್ತಲೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಳಿಸಬಹುದೇ? ಆಕೆ ನನ್ನ ಮಗಳಾಗಿದ್ದಳು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಇಡೀ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್ ಅನ್ನು ಆಕೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಆದ ಘಟನೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಳು. ಹೀಗೆಯೇ ವಿಷಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧದ ಒಂದು ಭಾಗವೂ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ವಾರ ಏಳನೇ, ಎಂಟನೇ, ಒಂಬತ್ತನೇ ಮತ್ತು ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸೈಬರ್ ಅವಧಿ ಎಂಬ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಬೇಕು. ಈ ಅಪರಾಧವು ಬೀದಿ ಅಪರಾಧಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಈ ಅಪರಾಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ..." ಎಂದು ಅಕ್ಷಯ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಬೇಕು
'ವೆಲ್ಕಮ್' ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ (7ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ) ಸೈಬರ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ವಾರದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸೇರಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು, ಇದರಿಂದ ಅವರು ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯುಕ್ತರಾಗಿ ಉಳಿಯಬಹುದು.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್, ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ), ರಶ್ಮಿ ಶುಕ್ಲಾ, ಇಕ್ಬಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಚಾಹಲ್ (ಐಪಿಎಸ್) ಮತ್ತು ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.