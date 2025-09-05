ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ GST ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಆಹಾರ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಜೇಬಿಗೆ ಇದು ಭಾರವಾಗಲಿದೆ. ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ!
ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು, ಇಂದು ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಜನರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು GST ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸೆ.22ರಿಂದ ಅನ್ವಯ ಆಗುವಂತೆ ಬಹುತೇಕ ವಸ್ತುಗಳು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ದರಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತಾಗಿದೆ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಿರುವ ದರಗಳಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಬೇಜಾರು ಎಂದೋ, ಸೋಮಾರಿತನದಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಆಹಾರ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ GST ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಜೊಮ್ಯಾಟೋ, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ಆಹಾರ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಈಗ ಜೇಬಿಗೆ ಭಾರ ಬೀಳಲಿದೆ.
ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡರೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರವು ನಮ್ಮ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರುವ ಕಾರಣ ಜೊಮ್ಯಾಟೋ, ಸ್ವಿಗ್ಗಿಯಂಥಹ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವವವರು ಹಲವರು. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಬಾರಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರವು ಜೊಮ್ಯಾಟೊ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಗ್ಗಿಯಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಆಹಾರ ವಿತರಣಾ ಕಂಪೆನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಈ ಕಂಪೆನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಈ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಅಂದರೆ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿತರಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಜೇಬಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರೆ ಬೀಳಬಹುದು.
18% ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪಾವತಿ:
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4 ರಂದು, GST ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದು, ಈಗ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಹಾರ ವಿತರಣಾ ವೇದಿಕೆಗಳು ತಮ್ಮ ವಿತರಣಾ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ (ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ತರುವವರು) 18% ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಜೊಮ್ಯಾಟೊ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 180-200 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಈ ತೆರಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ, ಅವರ ವಿತರಣಾ ಶುಲ್ಕದ ಮೇಲೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ತಮ್ಮ ವಿತರಣಾ ಶುಲ್ಕದ ಮೇಲೆ 18% ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ನ ವಿತರಣಾ ಶುಲ್ಕ 50 ರೂ. ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ಈ ಹಿಂದೆ ಜೊಮ್ಯಾಟೊ /ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಈ 50 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ವಿತರಣಾ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಈ 50 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 18 ರಷ್ಟು ಅಂದರೆ 9 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, ಇದು ಕಂಪನಿಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುವುದು ಏನು?
ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಜೊಮ್ಯಾಟೋ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು, "ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭಾಗವನ್ನು ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಗಳಿಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪೆನಿಯು ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಪಾಲುದಾರರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಜೇಬುಗಳು ತುಂಬಾ ಖಾಲಿಯಾಗದಂತೆ ಅಥವಾ ವಿತರಣಾ ಪಾಲುದಾರರ ಗಳಿಕೆಯು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗದಂತೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.