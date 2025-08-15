ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ದೈತ್ಯ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ 14 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ.ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 4.9 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಮನುಷ್ಯನ ಮಲ-ಮೂತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಡಿಟೇಲ್ಸ್...
ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪೆನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್, 4.9 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಮಾನವ ಮಲ ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು 1.7 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 14 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿದೆ. ಮಲ ಮತ್ತು ಇತರ ಜೈವಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವಾಲ್ಟೆಡ್ ಡೀಪ್ ಎಂಬ ಕಂಪೆನಿಯೊಂದಿಗೆ 12 ವರ್ಷಗಳ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದಲೇ ಮಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇತರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳಂತೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್, AI ಓಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಆದರೆ AI ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ AI ಅನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ, ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಕ್ರಮ.
ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ 2020 ಮತ್ತು 2024 ರ ನಡುವೆ 75.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಹೊರಸೂಸಿತು. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ತನ್ನ ಇಂಗಾಲದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಕಂಪನಿಯು AI ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಮತ್ತು ಬಳಸುವಾಗ ಹೊರಸೂಸುವಷ್ಟೇ ಇತರ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಮಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಸಹ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವಾಲ್ಟೆಡ್ ಡೀಪ್ ನಿಂದ ಮಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಮಲ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೂ, ವಾಲ್ಟೆಡ್ ಡೀಪ್ ಆ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪೆನಿಯು 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ.
ವಾಲ್ಟೆಡ್ ಡೀಪ್ ಮಾನವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೊಳೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಕೆಲವು ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿವೆ. ವಾಲ್ಟೆಡ್ ಡೀಪ್ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಹಾನಿಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಂಪೆನಿಯು ಅಪಾಯಕಾರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ನೆಲದಿಂದ 5 ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಕೆಳಗೆ ಹೂತುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವ ಮೀಥೇನ್ ಅನಿಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆ ತ್ಯಾಜ್ಯವು ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ AI ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪೆನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. 2019 ರಿಂದ ಗೂಗಲ್ನ ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಶೇ. 51 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಮೆಟಾ ತನ್ನ ಇಂಗಾಲದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು AI ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲು ಬಳಸಿದರೆ, ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.