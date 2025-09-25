Tata Motors Stock Falls as JLR Cyberattack Causes £2 Billion Loss ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ (ಜೆಎಲ್ಆರ್) ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಕಂಪನಿಗೆ ₹23,860 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮುಂಬೈ (ಸೆ.25): ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನ ತಯಾರಕರಾದ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಷೇರುಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ರ ಗುರುವಾರದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ 2.5% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿದವು. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕವಾದ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಅದು ಹಿಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ವಿಮೆ ಮಾಡದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಜೆಎಲ್ಆರ್ £2 ಬಿಲಿಯನ್ ಬಿಲ್ಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಎಫ್ಟಿ ವರದಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ವೆಚ್ಚ 23,860 ಕೋಟಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಜೆಎಲ್ಆರ್
ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24 ರವರೆಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿರಾಮವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬಳಿಕ ಈ ವಿರಾಮವನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸ್ಥಗಿತದಿಂದಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿಲ್ಲವಾದರೂ, BBC ವರದಿಗಳು ವಾರಕ್ಕೆ 6 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ, 33,000 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುವವರೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಲು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಘಟನೆಗೂ ಮುನ್ನ, ಲಾಕ್ಟನ್ ದಲ್ಲಾಳಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸೈಬರ್ ವಿಮಾ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಜೆಎಲ್ಆರ್ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯು ಮೂರು ಸೈಬರ್ ವಿಮಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಲಾಕ್ಟನ್ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಮಾ ದಲ್ಲಾಳಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ಗೆ JLR ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಏಕೀಕೃತ ಟಾಪ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ 70% ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು 10,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು ಮತ್ತು 25,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ಕ್ವೈರಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿತು, ಇದು ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆಟೋ ಕಂಪನಿಗಳು ಮುಂದಿನ ವಾರ ತಮ್ಮ ತಿಂಗಳ ಮಾರಾಟದ ಡೇಟಾವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲಿವೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24 ರಂದು ಯುಕೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಮಿತಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಜೆಎಲ್ಆರ್ ಸಿಇಒ ಆಡ್ರಿಯನ್ ಮಾರ್ಡೆಲ್, ಜೆಎಲ್ಆರ್ £5 ಬಿಲಿಯನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಪಡೆಯಲು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಷೇರುಗಳು ಶೇ.2.6 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡು ₹664.9 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಷೇರುಗಳು ಶೇ.2.6 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಆರು ವಹಿವಾಟು ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಐದರಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.